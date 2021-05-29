Ordu, Giresun, Sivas ve Tokat çevrelerinde öğleden sonra kuvvetli sağanak bekleniyor
Ordu, Giresun, Sivas ve Tokat çevrelerinde öğleden sonra kuvvetli ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
|29 Mayıs 2021 13:23
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün öğleden sonra Ordu ve Giresun il geneli ile Sivas (Koyulhisar, Suşehri, Akıncılar, Gölova) ve Tokat'ın kuzeybatısında (Erbaa, Niksar, Başçiftlik, Reşadiye, Almus) yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Yağışların bugün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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