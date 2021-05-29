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Akşam yemeğini ailesiyle yiyen çocukların dijital bağımlılığı daha az

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Noyan:- "Akşam yemeğinde ailesiyle birlikte oturup sohbet edebilen çocuklar hem öz denetim hem otokontrol hem de bağımlılık açısından çok daha iyi bir noktada"
 29 Mayıs 2021 13:34
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Akşam yemeğini ailesiyle yiyen çocukların dijital bağımlılığı daha az

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi NPAMATEM Bağımlılık Merkezinden Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Onur Noyan, akşam yemeğini aileleriyle birlikte yiyen çocuklarda dijital bağımlılığın diğerlerine göre daha az görüldüğünü söyledi.

Doç. Dr. Onur Noyan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, internet vasıtasıyla erişilen ve buna ayrılan zamanın giderek arttığı her davranışın, bağımlılık potansiyeli taşıdığını dile getirdi.

Kovid-19 salgınıyla çocukların ekran karşısında geçirdiği sürelerde artış olduğunu vurgulayan Noyan, bazı çocukların derslerin ardından dijital ekranlarda zaman geçirmek istemediğini ancak bir çoğunun ise internette oyun oynamaya devam ettiğini anlattı.

- "Ebeveynler teknolojik okuryazar olmalı"

Ebeveynlerin günceli yakalayabilmek ve rol model olabilmeleri için iyi bir teknolojik okuryazar olması gerektiğini belirten Noyan, şöyle devam etti:

"Ebeveynlerinin dijital medya kullanımı konusunda daha duyarlı olduğunu bilmeleri, çocukların kendi davranışlarını değiştirmek adına adım atmasına vesile olacaktır. Çocukların telefonu, tableti, bilgisayarı ne zaman ve ne kadar süre kullanabileceği, ne zaman kapatacağı ve hangi oyunları oynayacağı ebeveyn kontrolünde olmalıdır. Aile sınır koymaz ve tutarlı bir şekilde takip etmezse çocukların kendilerini durdurabilecekleri bir fren mekanizmasının olmaması sebebiyle bağımlılık gelişebilme olasılığı artacaktır."

Noyan, konulacak sınırların ilerleyen zamanlardaki sorunların şiddetini belirleyeceğini vurgulayarak, "Bilmediğiniz bir sokakta çocuğunuzu saatlerce başıboş bırakmıyorsanız, dijital medya mecralarında da başıboş bırakmamak gerekir. Yani kontrolsüz bir internet kullanımı, bilmediğiniz bir sokakta çocuğun başıboş kalmasına eş değerdir. Çünkü çocuk oyun oynarken, karşı tarafla yapay bir etkileşim halindedir ve her türlü riske açıktır." ifadelerini kullandı.

- "Teknolojiden uzak bir yemek masası olmalı"

Doç. Dr. Onur Noyan, ailenin tutum ve davranışlarının dijital bağımlılık açısından önemli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Aileleriyle akşam yemeği zamanında sofrada birlikte olan, sohbet eden ve iletişimde bulunan çocukların diğer çocuklara oranla daha az bağımlılık davranışı gösterdiği saptandı. Yani akşam yemeğinde ailesiyle birlikte oturup sohbet edebilen çocuklar hem öz denetim hem otokontrol hem de bağımlılık açısından çok daha iyi bir noktada. Yemek masası teknolojiden uzak bir masa olmalı. Hiçbir şekilde televizyon açık olmamalı, ailenin sohbet ettiği, birlikte zaman geçirdiği ve duygu paylaşımında bulunduğu bir ortam olmalı. Böyle bir ortamda çocukların, gençlerin, ebeveynlerin kendi yaşadıkları olumlu ya da olumsuz olayları aktardıkları bir paylaşım olduğu takdirde, en azından çocuklar, kendilerini anlayan ebeveynleri olduğunu düşünecekler ve kendilerini daha rahat ifade edebileceklerdir."
Anadolu Ajansı
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