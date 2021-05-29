Yerlikaya ile İmamoğlu Fatih'in türbesinde
İSTANBUL'un fethinin 568'inci yıl dönümünde İstanbul Valiliği, Fatih Sultan Mehmet'in Türbesi'nde anma programı düzenlendi. Programa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı
|29 Mayıs 2021 13:51
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İstanbul Valiliği, İstanbul'un fethinin 568'inci yıl dönümü nedeniyle, Fatih Camii'nde bulunan Fatih Sultan Mehmet'in türbesinde anma programı düzenlendi.
Törene Vali Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve yetkililer katıldı. Fatih Sultan Mehmet'in türbesi başında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
Törene Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Semih İmamoğlu da katıldı. İmamoğlu, oğlu ile birlikte hayatını kaybeden İBB eski Başkanı Kadir Topbaş ve hazirede yer alan diğer kabirleri de ziyaret ederek dua etti.
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