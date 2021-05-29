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Şentop'un oğlu Ömer Asım 20 ayda hafız oldu

İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi hafızlık öğrencileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle Ayasofya Camii'nde icazetlerini aldı. Oğlu Ömer Asaf' da icazet alan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, tören sonrası basın mensuplarına açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir veli olarak teşekkür eden Şentop, "Benim oğlum da bu okulda sekizinci sınıfta. Liselere giriş sınavına hazırlanıyor. Beşinci sınıfta başladı hafızlık için, yaklaşık 20 ay gibi bir zaman içinde hafızlığını da tamamladı.
 29 Mayıs 2021 13:58
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Şentop'un oğlu Ömer Asım 20 ayda hafız oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde düzenlenen İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Hafızları İcazet Töreni'nden sonra TBMM Başkanı Şentop hafızlık icazeti alan oğlu Ömer Asım ile birlikte basın mensuplarına açıklama yaptı. İmam Hatip okullarında uygulanan "Hafız yetiştirme Projesi"nin başarılarına değinen Şentop, proje sayesinde öğrencilerin bir yandan okullarına devam ederken diğer taraftan hafızlık eğitimi aldıklarını belirterek şöyle devam etti:

"Bu çok iyi bir proje"

"Bunlardan biri de İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi. Benim oğlum da bu okulda sekizinci sınıfta. Liselere giriş sınavına hazırlanıyor. Beşinci sınıfta başladı hafızlık için, yaklaşık 20 ay gibi bir zaman içinde hafızlığını da tamamladı. Herhangi bir sene kaybı da olmuyor burada. İkisi beraber yürütülüyor. Bu çok iyi bir proje çünkü hafızlık konusunda okulda ara verme söz konusu olduğu zaman okul başarısını önemseyen aileler, çocuklar pek rağbet etmiyorlar. Okula ara verip de hafızlığı başka bir yerde, dışarıda Kur'an kursunda tamamlamak gibi. Bu, başarılı öğrencileri de hafızlık için buraya çekebilecek bir proje. Bu beşinci yılı ve sanıyorum 133 hafız verdi. Türkiye'nin başka yerlerinde de bu tür proje okullar oldu."

Anadolu Ajansı
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