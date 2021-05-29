Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
|29 Mayıs 2021 14:10
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, bölgenin terörden temizleninceye kadar operasyonların süreceği kaydedildi.
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