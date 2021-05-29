1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kırıkkale'de elektrik akımına kapılan 15 koyundan 4'ü telef oldu

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde elektrik direğine yıldırım isabet etmesiyle oluşan akıma kapılan 15 koyundan 4'ü telef oldu.
 29 Mayıs 2021 14:20
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Alınan bilgiye göre, Hasan Akgün, 60 küçükbaş hayvanını otlatmaya götürdüğü sırada bazı koyunlar, Doğanay Mahallesi'ndeki elektrik direğinin yanında biriken sudan içmeye başladı.

Bu sırada sürünün bir kısmı, elektrik direğine yıldırım düşmesi sonucu oluşan akıma kapıldı. Olayda akıma kapılan 15 koyundan 4'ü telef oldu.

Akgün'ün ihbarı üzerine bölgeye gelen elektrik dağıtım şirketi ekipleri, elektriği kesti. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de telef olan ve akımdan etkilenen hayvanlar üzerinde incelemelerde bulundu.

Hasan Akgün, gazetecilere yaptığı açıklamada, koyunların arkalarından giderken aniden 15 hayvanın yere yattığını gördüğünü söyledi.

Olayı fark edince hemen sürünün yönünü çevirdiğini anlatan Akgün, direğin yanındakileri de çekmeye çalıştığını ancak akım nedeniyle yaklaşamadığını belirtti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Recep Bulut ise kentte gece yağışın etkili olduğunu anlatarak, "Hasan Akgün'e ait koyunlardan maalesef 4'ü akıma kapılarak telef olmuş. Elimizden geldiğince yardımda bulunacağız. Gerekli yerlere başvurularımızı yaparak yetiştiricimizin zarar görmemesini sağlayacağız." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ağabeyi tarafından tüfekle vurulan kişi hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti
29 Mayıs 2021 11:34		 40 gündür aranıyordu: Erkek arkadaşı öldürüp gömmüş
29 Mayıs 2021 10:49
Aksaray'da araçtan fırlayarak alt geçide düşen sürücü öldü, 2 kişi yaralandı
29 Mayıs 2021 10:04		 Kripto para dolandırıcılığından Diyarbakır'da 5 kişi tutuklandı
29 Mayıs 2021 10:03
O doktor, kendisini bıçaklayan hastanın hayatını kurtarmış
29 Mayıs 2021 09:09		 Niğde'de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 10 yaralı
29 Mayıs 2021 07:59
Cinnet getiren polis memuru hayatına son verdi
28 Mayıs 2021 22:58		 Adana'da orman yangını: Müdahale sürüyor
28 Mayıs 2021 22:51
Asansörde sıkışarak ölen Eren'in cenazesini babası taşıdı
28 Mayıs 2021 22:15		 Elinde sazla intihara kalkıştı, polisi 5 saat uğraştırdı
28 Mayıs 2021 21:49
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:06 - Bahçeli: Zulüm 1453'de başladı diyenlerin sütü lekelidir14:59 - Yargıtay'dan işçi patron kararı14:56 - 'Bugün dünyada ilk defa aynı anda 100 FM radyo yayını yapacak'14:41 - 'Haziran sonunda Kanal İstanbul için temel atıyoruz'14:33 - Kalın ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman'la görüştü14:31 - Mehmetçiğe saldırı hazırlığındaki 4 teröristi etkisiz hale getirdi
14:20 - Kırıkkale'de elektrik akımına kapılan 15 koyundan 4'ü telef oldu14:10 - Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi14:03 - Posta yoluyla idari dava açılabilir mi?13:58 - Şentop'un oğlu Ömer Asım 20 ayda hafız oldu13:57 - Uluslararası medya Taksim Camii açılışını nasıl gördü?13:55 - Metrekareye 201 kilogram yağış düşen kentte sokakla göle döndü
13:51 - Yerlikaya ile İmamoğlu Fatih'in türbesinde13:37 - Gözler 1 Haziran'da: Açık alanlarda maske zorunluluğu kalkabilir13:34 - Akşam yemeğini ailesiyle yiyen çocukların dijital bağımlılığı daha az13:23 - Ordu, Giresun, Sivas ve Tokat çevrelerinde öğleden sonra kuvvetli sağanak bekleniyor13:17 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Denizli'de ziyaretlerde bulundu
13:16 - Bakan Kurum, depremzedeler için yapılan konutlarda incelemelerde bulundu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
'Temaslı Takibi Rehberi' güncellendi: Karantina süreleri uzadı
Ünlü spiker Fikret Engin hayatını kaybetti
40 gündür aranıyordu: Erkek arkadaşı öldürüp gömmüş
Diyanet aşı olmayanlar hakkında fetvayı verdi: Kul hakkı ihlalidir
Niğde'de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 10 yaralı
Uzmanlar 'renkli göz' akımına karşı uyardı
Biz olmadan iktidar olamazsınız
Teknisyen sosyoloji bölümünden mezun olursa maaşı artar mı?
Yerli Aşıya 480 gönüllü
Gözler 1 Haziran'da: Açık alanlarda maske zorunluluğu kalkabilir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sözlüğün hızı 2
yanlış üslup,doğru sözün celladıdır 2
kireç çözücüye karbonat dökmek 1
livor 1
Dolar 1,7 olmuş bilgisayar alınmaz bu zamanda 2
cacıkolik 2
obruk 1
döngü 1
Tavşancıl otu 1
BionTech 2
SON İLANLAR
TÜRMOB, Yeminli Mali Müşavirler sınav ilanı
Yalova Albel Altınova Akaryakıt 10 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Sivas Yıldızbelsan Geçici 3 İşçi Alacak
Kütahya Simav Jeotermal Elektrik Turizm 20 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Kastamonu Azdavay Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Karaman Belediyesi 31 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam