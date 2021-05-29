Kırıkkale'de elektrik akımına kapılan 15 koyundan 4'ü telef oldu

TEKNİSYEN SOSYOLOJİ BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLURSA MAAŞI ARTAR MI? Teknik Hizmetler Sınıfına dahil teknisyen kadrosundaki bir personelin sosyoloji bölümünden mezun olması halinde diplomasını kuruma ibrazını takip eden aybaşından itibaren sosyolog kadrosu için belirlenen 700 puan iş güçlüğü, 975 puan temininde güçlük zammı puanı ile 1-4 derecelerden aylık alması halinde 100 puan, diğer derecelerden aylık alması halinde ise 93 puan üzerinden özel hizmet tazminatı ödenmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz.