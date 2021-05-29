Kalın ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman'la görüştü
|29 Mayıs 2021 14:33
|+Aa- Yazdır
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın'ın ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'la gerçekleştirdiği görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler kapsamlı şekilde ele alındı.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisinde yapılan görüşmede, NATO Zirvesi'nin gündemi ve zirve marjında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleşecek görüşmenin konuları değerlendirildi.
Görüşmede, Afganistan, Suriye, Libya, Yukarı Karabağ ve Ukrayna gibi bölgesel meselelerde barış ve istikrarın sağlanması için ortak çalışmaya devam edilmesi gerektiği konusunda mutabık kalındı.
Filistin'de ateşkesin sağlanmasından duyulan memnuniyetin belirtildiği görüşmede, İsrail'in saldırgan tutumundan vazgeçmesi konusunda baskı yapılması ve iki devletli çözüm çerçevesinde kalıcı barış için somut adımlar atılması gereğinin altı çizildi.
Türkiye'nin ulusal güvenlik endişelerinin hatırlatıldığı görüşmede PYD ve FETÖ konusundaki beklentiler ABD tarafına iletildi, görüş ayrılıklarına rağmen ikili ilişkilerin stratejik bir anlayışla ve pozitif gündemle ilerletilmesinin önemine değinildi.
Türkiye-ABD ilişkilerinin karşılıklı güven ve aktif iş birliğine dayalı bir yaklaşımla ele alınması gerektiğinin belirtildiği görüşmede, iki önemli NATO müttefiki olarak Türkiye-ABD iş birliğinin, ittifakı güçlendirdiği ve yeni sınamalar karşısında küresel barış ve istikrara katkı sağladığına vurgu yapıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bahçeli: Zulüm 1453'de başladı diyenlerin sütü lekelidir
29 Mayıs 2021 15:06
|'Bugün dünyada ilk defa aynı anda 100 FM radyo yayını yapacak'
29 Mayıs 2021 14:56
|'Haziran sonunda Kanal İstanbul için temel atıyoruz'
29 Mayıs 2021 14:41
|Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Denizli'de ziyaretlerde bulundu
29 Mayıs 2021 13:17
|Pakdemirli: Adana-Kozan'daki yangın saat 23.00'te kontrol altına alınmıştır
29 Mayıs 2021 11:51
|'İstanbul'un fethi, çağ kapayıp çağ açan, tarihin akışını değiştiren en şanlı zaferdir'
29 Mayıs 2021 11:31
|Biden-Erdoğan zirvesi ilişkilere damga vuracak
29 Mayıs 2021 10:15
|'Seçime ortak adayla gidilmesinde yarar var'
29 Mayıs 2021 09:07
|Biz olmadan iktidar olamazsınız
29 Mayıs 2021 06:15
|29 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları
29 Mayıs 2021 00:02