'Haziran sonunda Kanal İstanbul için temel atıyoruz'

İstanbul'un ve Avrupa'nın en yüksek yapısı olan Çamlıca Kulesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Bugün burada İstanbul'umuza yeni bir güzellik katacağına inandığım şehrimizin önemli bir sembolü olan ve temelinin atıldığı günden bu yana büyük bir heyecanla izlediğimiz Çamlıca Verici Tesisimizi resmen hizmete açmak üzere bir aradayız. Hizmet sağlayacak Çamlıca Kulemizin ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Görüntü kirliliği vardı, biz bu kirliliği ne zaman ortadan kaldıracağız diye gayreti içinde olduk. Adalar'a mı kaldırsak, farklı bir uygulama mı yapsak hep düşündük, sonunda dedik ki, biz yapacağımız kulemizi inşallah bunları yerleştirebilir miyiz, yerleştiririz. 100 kadar olur mu olur. Binali Bey'le bunun üzerine çalıştık. Proje şöyle mi böyle mi olsun diye. Bunun üzerinde de ciddi manada durduk. Sonunda hakikaten sadece ülkemizde değil örnek teşkil edecek projeyi hayata geçirmiş olduk.

RADYOCULARA KUTLAMA

100 kadar radyonun buradan ortak yayın yapıyor olması ayrı bir başarımız oldu. Tüm radyo vericilerine hayırlı olsun diyor, onları da kutluyoruz. Bu kule sayesinde Çamlıca görüntü kirliliğine son verdik. Aynı modeli şartların müsait olduğu yerlerden başlayarak ülke genelinde yaygınlaştırmayı planlıyoruz.

LAFLA PEYNİR GEMİSİ YÜRÜMÜYOR

Kim çevreci işte bu ortada. AK Parti çevreciliğin ispatını bugüne kadar yaptığı yatırımlarla ortaya koymuştur. Çevrecilik lafla olmuyor. İspatı vücutla oluyor. Bu iş aklidir. Milyonlarca ağacı biz ülkemizin dört bir yanına diktik. Teröristler geldiler yaktılar yıktılar, biz ise yakılan yerlere anında ağaçları diktik. AK Parti budur. Lafla peynir gemisi yürümüyor.

SEMBOL PROJE

Çamlıca'da faaliyete geçen projemizi sembol eserlerden biri olarak görüyorum. Ayrıca mutluyum. Fransız düşünür Lamartin'in "Dünyaya son bir kez bakacaksın deseler o bakışı Çamlıca tepelerinden atmayı arzulardım" ifadelerini kullanarak hayranlığını dile getirdiği şu mekanın şanına uygun esere kavuşmasından memnuniyet duyuruyorum. Deniz seviyesinden 587 metre uzunluğuna sahip bu kule İstanbul'un en yüksek yapısı unvanına sahiptir. 100 radyonun frekansları birbirine karışmadan yayın yapan kulemiz, sayısal ve karasal yayın hizmetlerini verecektir. Türk turizmine önemli katkılar sağlayacağı açıktır. Çamlıca Kulesi'nin inşasından emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Medya kuruluşlarımıza, haberleşme şirketlerimize başarılar diliyorum.

HAZİRAN SONUNDA KANAL İSTANBUL'UN TEMELİ ATILACAK

İstanbul bugün de dikkatleri üzerinde toplamaktadır. İstanbul bu güzel coğrafyanın kalbi durumundadır. Anadolu ve Trakya'daki tüm yerleşim yerlerimiz, oradaki tüm vatandaşlarımız İstanbul ile mutlaka irtibattadır. İstanbul 81 vilayetin adeta bayrağının dalgalandığı bir şehirdir. Nüfusumuzun ve iş gücümüzün neredeyse 5'te 1'ini barındıran İstanbul, vergi gelirlerimizin yarıya yakınını üretmektedir. Dünyada böylesine eski yerleşime sahip başka bir şehir göremezsiniz. Deniziyle, boğazıyla adalarıyla, ormanlarıyla, tepeleriyle, hisarlarıyla, köprüleriyle, boğazın altından geçen tünelleriyle, camileriyle İstanbul her geçen yıl daha da güzelleşmektedir. Ayasofya'ya bir yıl önce açtık, Taksim Cami'nin açılışını dün yaptık. Bugün de Çamlıca Kulesi'nin açılışını yapıyoruz. Bitmedi. Şimdi inşallah Haziran ayının sonunda Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırmak üzere temeli atıyoruz. Rahatsız olanlar var, olacaklar. Varsın olsunlar. İstanbul'umuza kazandırdıkça onların onuru bunlardan şevk alacağı bir İstanbul. Her yönüyle Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırdığımızda coğrafi güzelliği bir kat daha artacaktır. Kanal İstanbul'un üzerinden 6 köprü geçecek. 6 köprü Kanal İstanbul'un sağında solunda iki şehir inşa edeceğiz. Biz tarihe not düşüyoruz.

İÇİMİZ BURKULDU

İstanbul'a belediye başkanı seçildiğimizde karşımızda öyle bir manzara bulduk ki içimiz burkuldu, parçalandı. İstanbul'un üzerine çöken karabulutları birer birer dağıttık. Ümraniye çöplüğünün patlamasıyla 39 vatandaşını kaybeden bir siyasi irade değildik. CHP Ümraniye çöplüğünün patlamasına seyirci kaldı. Orada spor tesisi var.

TÜM ÖMRÜMÜZÜ İSTANBUL'A HADİM OLMAK İÇİN HARCADIK

İstanbul'a yapılan her hizmetin Türkiye'nin tamamına yapıldığı bilinciyle hareket ettik. Bazılarına bu gerçekleri anlatmak ah kardeşlerim çok zor. Anlamıyorlar. Mesela dünyanın en büyüklerinden biri olan İstanbul Havalimanı sadece İstanbul'a mı hizmet veriyor. Sonradan ilave edilen kısım hariç Kuzey Marmara Otoyolu sadece İstanbul'un ulaşımını mı kolaylaştırıyor? Elbette bu şehre kazandırılan her eserin etkisi dalga dalga tüm ülkeye yayılıyor. İstanbul'u hak etmek için kalpten gelen aşkla bağlı olmak gerekiyor. İstanbul'u kuş bakışı seyrettiğinizde yüreğiniz kıpır kıpır etmiyorsa demek ki bu şehri hak etmiyorsunuz demektir. Ezanlar sizi alıp başka alemlere götürmüyorsa bu şehri hak etmiyorsunuz demektir. Meşhur Süleymaniye'de bayram sabahlarına muhtaç değil miyiz. Sokaklarındaki tüm lezzetleriyle yaşamıyorsanız bu şehri hak etmiyorsunuz demektir. İlk belediye başkanı olduğumda çay, simidi ilk kez İstanbulluya Çamlıca Tepesi'nde ikram ettik. Piyasadan çok daha ucuza satıyorduk. Tüm ömrümüzü İstanbul'a hakim değil hadim olmak için harcadık ve zerre kadar da pişmanlık duymadık duymuyoruz. Bundan sonra da rabbimin verdiği her nefesi şehrimiz için kullanmak en büyük duamızdır.

Malum Büyük Çamlıca Cami'mizi bitirdik. Bu arada yine Çamlıca'ya dev bir Türk bayrağı kulesini diktik. 111 metre uzunluğunda bir direk. Bayrağımızın yüz ölçümü 1000 metrekare. Bayrakların ölçüsünün gereği olduğu için bu şekilde yapıldı. Gerekirse daha büyüğünü yapabiliriz. İstanbulumuza ülkemize bu yakışır. Kulemizle beraber ayrı bir güzelliği buraya üçlüyü, Çamlıca'nın tepesine nakşettik.

ÇAMLICA KULESİ

Toplam yüksekliği 365 metre olan kulenin 220 metrelik bölümü 53 katlı betonarme yapıdan oluşuyor 145 metresi ise anten bölümü olarak kullanılıyor. Çamlıca Kulesi'nin ışıklandırmalarında 16.7 milyon renk kullanılıyor. 33 büyük anten sökülerek antenler tek kulede toplandı. 30 bin 150 metrekarelik sosyal alanlara 2 bin 750 ağaç dikimi yapıldı.