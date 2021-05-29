1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mide ameliyatı sonrası ölümde, doktorun 6 yıl hapsi isteniyor

Londra'da yaşayan Özge Mitoğlu (28), çocuk sahibi olabilmek için mide küçültme ameliyatı yaptırmaya karar verdi ve 2019'da İzmir'deki özel hastanede operasyon geçirdi. Taburcu olduktan sonra rahatsızlanan Mitoğlu, tedavi için götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi. Doktor M.U.Y. ise ölümün ameliyattan değil pıhtı atması sonrası bağırsaklarda oluşan komplikasyondan kaynaklandığını savunarak, suçlamaları kabul etmedi. M.U.Y. hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
 29 Mayıs 2021 15:22
+Aa- Yazdır
Mide ameliyatı sonrası ölümde, doktorun 6 yıl hapsi isteniyor

Londra'dan çocuk sahibi olabilmek umuduyla mide küçültme ameliyatı yaptırmak için İzmir'e gelen Özge Mitoğlu, 2019 yılının Mayıs ayında özel hastaneye başvurdu. Ameliyat olan Mitoğlu, hastaneye 13 bin lira öderken, 3 gün sonra da taburcu edildi. Birkaç gün sonra rahatsızlanan Mitoğlu, 23 Mayıs'ta tedavi için götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi. Otopsi yapılan Mitoğlu'nun cenazesi, ailesi tarafından teslim alınarak, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

EŞİ HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATTI

Mehmet Mitoğlu ise eşinin ölümünün ardından savcılığa başvurdu. Doktor M.U.Y.'nin tıbbi hatasının bulunup, bulunmadığının araştırılması amacıyla ameliyata ilişkin evrak, İzmir Adli Tıp Kurumu ve İstanbul Adli Tıp Kurumu 8'inci İhtisas Dairesi'ne gönderildi.

DOKTOR: PIHTIYLA BAĞIRSAKTA KOMPLİKASYON OLUŞMUŞ

Doktor M.U.Y. de ölümün ameliyattan değil pıhtı atması sonrası bağırsaklarda oluşan komplikasyondan kaynaklandığını savunarak, suçlamaları reddetti. M.Y.U. hakkında, yürütülen soruşturma ve incelenen evrak sonrası hazırlanan iddianamede, 'taksire ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılması talep edildi. İddianame, İzmir 49'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilerek, dava açıldı.

'AİLEMİZİ BÜYÜTMEK İSTERKEN TEK KALDIM'

Eşinin bebek sahibi olabilmek için mide küçültme ameliyatı yaptırmaya karar verdiğini söyleyen Mehmet Mitoğlu, "Eşimin ameliyattan yaklaşık 10 gün sonra ağrıları başladı ve acile gittik. Bu sırada ameliyatı yapan doktoru defalarca aramamıza rağmen ulaşamadık. Acilde ağrı kesici yapıp geri gönderdiler, 1 gün sonra da yanı şeyleri yaşadık. Eşim 19 Mayıs'ta hastanede yatırıldı, kontroller sonrasında bağırsaklara emboli attığını söylediler. Ameliyata aldılar ve bir daha da uyanamadı. Eşim kısa boylu ve 102 kiloydu. Bebeğimiz olması için kilo vermesi gerekiyordu. 3 yıllık evliydik ve çocuğumuzun olmasını istiyorduk. Kilo fazlası olduğu için çocuk hayalimizi bu şekilde gerçekleştirebileceğimizi düşünüyorduk. Ailemizi büyütmek isterken eşimi de kaybederek tek kaldım. Bu yaşadıklarımı anlatmak çok zor, ciğerimiz yanıyor" dedi.

AYNI DOKTORUN AMELİYAT ETTİĞİ BİRİ DAHA SIKINTI YAŞAMIŞ

Adli sürecin sonuna kadar takipçisi olacağını belirten Mehmet Mitoğlu, aynı doktorda ameliyat olduktan sonra sıkıntı yaşayan başka birinin de kendisiyle irtibata geçtiğini öne sürdü. Mitoğlu, "Eşimi kaybettikten sonra suç duyurusunda bulundum. Bunun üzerine çeşitli araştırmalar yapıldı ve bu süreç yaklaşık 2 sene sürdükten sonra iddianame hazırlandı. Benim başıma gelen felaketten sonra aynı doktorda ameliyat olan bir hastanın hayatını kaybettiğini diğerinin de midesinin ve dalağının alındığını öğrendim. Eşimin vefatı medyada yer bulunca Almanya'da yaşayan hasta benimle irtibata geçerek kendisinin de sıkıntı yaşadığını söyledi. Bu olayın peşini bırakmayacağım" diye konuştu.

AVUKAT: HASTA TAKİBİ YAPMADAN TATİLE ÇIKMIŞ

Mitoğlu ailesinin avukatı Abdi Yaşar ise olayda doktorun ihmalinin bulunduğunu savundu. Gerekli önlemler alınmadan mide küçültme ameliyatının gerçekleştirildiğini kaydeden Yaşar, "Ameliyattan sonra doktor, hastasının takibini yapmadan tatile çıkmış. Ameliyat sonrası yoğun ağrılarla ilgili doktor bilgilendirilmesine rağmen tatilini bırakıp gelmemiş. 2 senedir süren hukuk mücadelemizin meyvelerini almaya başladık. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'taksirle ölüme neden' olma suçundan doktor hakkında dava açıldı. Ancak biz bunun yetersiz olduğunu ve doktorun doğrudan ihtimali olduğunu düşünüyoruz. En yüksek cezayı alması için mücadele edeceğiz. Bu dosyanın ağır ceza mahkemesinde görülmesini istiyoruz" dedi.

2 MİLYON LİRA DA TAZMİNAT DAVASI

Avukat Yaşar ayrıca M.Y.U.'ya 2 milyon liralık tazminat davası açacaklarını, kazanmaları durumunda parayı hayır kurumlarına bağışlayacaklarını dile getirdi.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ankara'da doktoru bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı
28 Mayıs 2021 19:20		 Emniyette itiraf, mahkemede inkar! Canımdan bir parçayı nasıl öldürebilirim
28 Mayıs 2021 19:15
Montrö bildirisi soruşturmasında 21 emekli amiralin ifadesi alındı
28 Mayıs 2021 17:15		 Başka kadınla evlenmek isteyen babasını öldüren Cennet: Hatırlamıyorum
28 Mayıs 2021 16:19
İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaretten dava
28 Mayıs 2021 15:38		 Uygulama noktasında çarptığı polisi şehit eden sürücü tutuklandı
27 Mayıs 2021 18:34
Başka kadınla evlenmek isteyen babasını öldürdü
27 Mayıs 2021 16:21		 Foça faciasında istenen ceza belli oldu
27 Mayıs 2021 15:33
İzmir'de rüşvet operasyonu: 1'i kamu görevlisi 17 gözaltı kararı
27 Mayıs 2021 14:50		 İrem'in intihar etmesi beklenmiş, etmeyince ağabeyi öldürmüş
27 Mayıs 2021 14:19
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:32 - Anadolu Otoyolu'nda iki yolcu otobüsü çarpıştı: 8 yaralı17:21 - 'Uzayda yapılacak üretimlerde söz sahibi olmayı istiyoruz'17:20 - Emekli oldu, ömrünü arıcılığa adadı17:18 - Oyuncu İlker Aksum, trafik kazasında yaralandı16:54 - Bahçeli'den Şuşa'ya yapılacak okul hakkında açıklama16:46 - Bakan Dönmez'den 6 ilçeye daha doğal gaz müjdesi
16:06 - Definecilerin talan ettiği manastır restore edilecek16:01 - Polis Akademisi, en başarılı yüksek öğretim kurumu oldu15:55 - İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı yarın yapılacak15:54 - Terör örgütü PKK yandaşları Brüksel'de gösteri yaptı15:43 - ABD'den nükleer silah skandalı! Gizli yerler ifşa oldu15:35 - Van Gölü kıyıları, yamaç paraşütçülerin yeni adresi oldu
15:33 - MHP'li İl Genel Meclis üyesi Kovid-19'a yenik düştü15:29 - Hızlı Kovid-19 testinin iç mekanlarda etkinliği kanıtlandı15:26 - Lenfoma hastası Nigar, ilik nakli için asker ağabeyini bekliyor15:24 - Kızını 9 ay sonra icra yoluyla gördü, dava açtı15:22 - Mide ameliyatı sonrası ölümde, doktorun 6 yıl hapsi isteniyor
15:21 - Aylin'in öldüğü kaza sonrası sürücü, 'far' detayından yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
'Temaslı Takibi Rehberi' güncellendi: Karantina süreleri uzadı
Ünlü spiker Fikret Engin hayatını kaybetti
40 gündür aranıyordu: Erkek arkadaşı öldürüp gömmüş
Diyanet aşı olmayanlar hakkında fetvayı verdi: Kul hakkı ihlalidir
Niğde'de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 10 yaralı
Gözler 1 Haziran'da: Açık alanlarda maske zorunluluğu kalkabilir
Uzmanlar 'renkli göz' akımına karşı uyardı
Biz olmadan iktidar olamazsınız
Teknisyen sosyoloji bölümünden mezun olursa maaşı artar mı?
'Haziran sonunda Kanal İstanbul için temel atıyoruz'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
nükleer enerji 2
Dolar 1,7 olmuş bilgisayar alınmaz bu zamanda 2
kurbanlık fiyatları 1
bugünlerde kendimi hıyar gibi hissediyorum 5
SMA testi 1
salatalık 1
yazın içilebilecek en güzel alkolsüz içecek 6
kireç çözücüye karbonat dökmek 1
gıdıklanan vatoz 1
görünmez heykel 1
SON İLANLAR
TÜRMOB, Yeminli Mali Müşavirler sınav ilanı
Yalova Albel Altınova Akaryakıt 10 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Sivas Yıldızbelsan Geçici 3 İşçi Alacak
Kütahya Simav Jeotermal Elektrik Turizm 20 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Kastamonu Azdavay Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Karaman Belediyesi 31 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam