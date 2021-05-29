1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kızını 9 ay sonra icra yoluyla gördü, dava açtı

İstanbul'da özel bir şirkette çalışan Hayrullah K., mahkemenin haftada 1 gün görme hakkı tanıdığı 2 yaşındaki kızını, boşanma aşamasındaki eşinin izin vermemesi nedeniyle 9 ay göremedi. İcra yoluyla kızını görebilen Hayrullah K.'nin şikayeti üzerine anne hakkında 'çocuğun kaçırılması ve alıkonulması' suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
 29 Mayıs 2021 15:24
+Aa- Yazdır
Kızını 9 ay sonra icra yoluyla gördü, dava açtı

Hayrullah K., 2018 yılında evlendiği eşi T.K., 2020'de şiddetli geçimsizlik nedeniyle karşılıklı olarak İstanbul Anadolu Adliyesi 3'ncü Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açtı. Dava sırasında mahkeme, çiftin 2 yaşındaki kızlarının velayetini geçici olarak anneye verirken, babaya haftada bir gün saat 13.00 ile 17.00 arasında görme hakkı tanıdı. Ancak Hayrullah K., boşanma davası süren mahkeme kararına rağmen eşinin izin vermemesi nedeniyle kızını 9 ay göremedi. Hayrullah K., daha sonra mahkemenin kararıyla icra dairesine başvurdu ve icra memurları eşliğinde kızını görebildi.

Hayrullah K. ayrıca eşi hakkında suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine anne hakkında İstanbul Anadolu 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğun kaçırılması ve alıkonulması' suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın görülmesine devam edilirken, Hayrullah K. her hafta icra memuru ve pedagog gözetiminde çocuğu ile görüşüyor.

'PSİKOLOJİK SORUNLARA YOL AÇIYOR'

Hayrullah K.'nın avukatı Gamze Bal, müvekkilinin asgari ücretle çalıştığını ve çocuğunu görmek için borç para almak zorunda kaldığını söyleyerek, "Ülkemizde birçok çocuğun icra yoluyla alınması gündeme gelmektedir. Boşanma davasındaki taraflar birbirlerine olan öfkelerine çocuklarını da alet etmekte, daha da ötesi, çocuklarını birbirlerinden intikam almak amacı ile kullanmaktadırlar. Çocukların bu süreçten son derece olumsuz olarak etkilendiği gerçeğini görmezden gelmektedirler. Adeta bir mal gibi çocukların icra yoluyla alınması her şeyden önce çocukların psikolojik sorunlar yaşamasına sebebiyet vermektedir. Bu durum, çocuğun geleceğinde telafisi mümkün olamayan sorunlara yol açmaktadır. Bu nedenle; öncelikle ailelerin bu konuda hassasiyet göstermesi, daha sonra bu yanlış uygulama yeniden çocuğun çıkarları gözetilerek ivedilikle değiştirilmesi gerekmektedir. Bu sorunun çözümü için yapılacağı duyurulan düzenlemenin bir an önce çıkartılmasını beklemekteyiz" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Emekli oldu, ömrünü arıcılığa adadı
29 Mayıs 2021 17:20		 MHP'li İl Genel Meclis üyesi Kovid-19'a yenik düştü
29 Mayıs 2021 15:33
Lenfoma hastası Nigar, ilik nakli için asker ağabeyini bekliyor
29 Mayıs 2021 15:26		 Şentop'un oğlu Ömer Asım 20 ayda hafız oldu
29 Mayıs 2021 13:58
Metrekareye 201 kilogram yağış düşen kentte sokakla göle döndü
29 Mayıs 2021 13:55		 Yerlikaya ile İmamoğlu Fatih'in türbesinde
29 Mayıs 2021 13:51
Gözler 1 Haziran'da: Açık alanlarda maske zorunluluğu kalkabilir
29 Mayıs 2021 13:37		 Akşam yemeğini ailesiyle yiyen çocukların dijital bağımlılığı daha az
29 Mayıs 2021 13:34
Ordu, Giresun, Sivas ve Tokat çevrelerinde öğleden sonra kuvvetli sağanak bekleniyor
29 Mayıs 2021 13:23		 Bakan Kurum, depremzedeler için yapılan konutlarda incelemelerde bulundu
29 Mayıs 2021 13:16
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:32 - Anadolu Otoyolu'nda iki yolcu otobüsü çarpıştı: 8 yaralı17:21 - 'Uzayda yapılacak üretimlerde söz sahibi olmayı istiyoruz'17:20 - Emekli oldu, ömrünü arıcılığa adadı17:18 - Oyuncu İlker Aksum, trafik kazasında yaralandı16:54 - Bahçeli'den Şuşa'ya yapılacak okul hakkında açıklama16:46 - Bakan Dönmez'den 6 ilçeye daha doğal gaz müjdesi
16:06 - Definecilerin talan ettiği manastır restore edilecek16:01 - Polis Akademisi, en başarılı yüksek öğretim kurumu oldu15:55 - İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı yarın yapılacak15:54 - Terör örgütü PKK yandaşları Brüksel'de gösteri yaptı15:43 - ABD'den nükleer silah skandalı! Gizli yerler ifşa oldu15:35 - Van Gölü kıyıları, yamaç paraşütçülerin yeni adresi oldu
15:33 - MHP'li İl Genel Meclis üyesi Kovid-19'a yenik düştü15:29 - Hızlı Kovid-19 testinin iç mekanlarda etkinliği kanıtlandı15:26 - Lenfoma hastası Nigar, ilik nakli için asker ağabeyini bekliyor15:24 - Kızını 9 ay sonra icra yoluyla gördü, dava açtı15:22 - Mide ameliyatı sonrası ölümde, doktorun 6 yıl hapsi isteniyor
15:21 - Aylin'in öldüğü kaza sonrası sürücü, 'far' detayından yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
'Temaslı Takibi Rehberi' güncellendi: Karantina süreleri uzadı
Ünlü spiker Fikret Engin hayatını kaybetti
40 gündür aranıyordu: Erkek arkadaşı öldürüp gömmüş
Diyanet aşı olmayanlar hakkında fetvayı verdi: Kul hakkı ihlalidir
Niğde'de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 10 yaralı
Gözler 1 Haziran'da: Açık alanlarda maske zorunluluğu kalkabilir
Uzmanlar 'renkli göz' akımına karşı uyardı
Biz olmadan iktidar olamazsınız
Teknisyen sosyoloji bölümünden mezun olursa maaşı artar mı?
'Haziran sonunda Kanal İstanbul için temel atıyoruz'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Üstüne para verip bu ülkeden gitmek 3
cacıkolik 2
hiçbir şey olmasa dahi kesinlikle bir şeyler oldu 3
obruk 1
livor 1
BionTech 1
Sedat peker 1
cimpi cimpi bitkisi 1
SMA testi 1
bilgi çağı 3
SON İLANLAR
TÜRMOB, Yeminli Mali Müşavirler sınav ilanı
Yalova Albel Altınova Akaryakıt 10 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Sivas Yıldızbelsan Geçici 3 İşçi Alacak
Kütahya Simav Jeotermal Elektrik Turizm 20 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Kastamonu Azdavay Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Karaman Belediyesi 31 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam