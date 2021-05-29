MHP'li İl Genel Meclis üyesi Kovid-19'a yenik düştü
|29 Mayıs 2021 15:33
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MHP Kütahya Merkez İl Genel Meclis Üyesi 63 yaşındaki 2 çocuk babası İnşaat Mühendisi Ömer Aşman, 2 aydan beri Korona virüs tedavisi gördüğü hastanenin yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.
Ömer Aşman'ın ölümünü sosyal medya hesabından duyuran AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, yayımladığı taziye mesajında," Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya İl Genel Meclisi Üyesi Ömer Aşman'ın tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Yüce Rabbimden rahmet, ailesi sevenleri ve MHP Teşkilatına sabırlar diliyorum. Allah rahmet eylesin" dedi.
İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz ise yayımladığı mesajda, " Değerli arkadaşım, İl Genel Meclis Üyemiz Kütahya sevdalısı Ömer Aşman'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Yüce Rabbimden kendisine rahmet, ailesine, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.
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