Van Gölü kıyıları, yamaç paraşütçülerin yeni adresi oldu

Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nün eşsiz güzellikteki koyları, son günlerde yamaç paraşütü tutkunlarının adresi oldu. Turkuaz mavisi rengi suyuyla yaklaşık 1700 rakımdaki Van Gölü, yamaç paraşütçülerine ev sahipliği yapıyor. Paraşütçüler merkez Tuşba ilçesine bağlı Ayanıs Mahallesi'ndeki Göktepe'den uçuş yaparak güzel manzaranın keyfini çıkarıyor.

'VAN GÖLÜ VE SÜPHAN'A KARŞI UÇUŞ YAPIYORUZ'

Gökyüzü Yamaç Paraşütü Topluluğu üyesi Ömer Orhan, yaklaşık 1,5 yıldır Van'da yamaç paraşütü yaptıklarını söyledi. İlk başladıklarında kentte yaklaşık 5 pilotun bulunduğunu fakat şu anda sayının yaklaşık 100'e çıktığını söyledi. Van'da farkındalık yarattıklarını belirten Orhan, "Uçtuğumuz tepe, Göktepe ve Ayanıs bölgesinde bulunuyor. Gölün en temiz olan yerinde konaklıyoruz. Ve uçuşlarımızı Van Gölü'ne seyir olarak yapıyoruz. Karşımızda çok güzel bir Süphan Dağı var. Yamaç paraşütü için Fethiye, dünyanın en iyi yerlerinden biri ama burada da muhteşem göl manzarası var ve Fethiye ve Alanya'dan pek farklı olduğunu düşünmüyorum. İran'dan yılda yaklaşık 1 milyon turist buraya geliyor bu etkinliklerle de tanıtabiliriz" diye konuştu.

Yamaç paraşütü yapmak için bölgeye gelen bazı vatandaşlar da ilk kez deneyimledikleri yamaç paraşütünü çok sevdiklerini söyledi. Uçuş yapan Dilan Çiftçi ise, "Uçuşumuz çok güzel geçti. Çok mutlu oldum çok güzel bir deneyimdi benim için. Van'da olan herkesin yapmasını tavsiye ediyorum" diye konuştu.