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ABD'den nükleer silah skandalı! Gizli yerler ifşa oldu

İngiltere merkezli istihbarat sitesi Bellingcat, ABD'nin farklı Avrupa ülkelerinde gizli tuttuğu nükleer silah sistemlerinin ABD askerleri tarafından yanlışlıkla ifşa edildiğini ortaya çıkardı.
 29 Mayıs 2021 15:43
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ABD'den nükleer silah skandalı! Gizli yerler ifşa oldu

Avrupa'da nükleer silahların gözetimi ile görevlendirilen ABD askerlerinin yanlışlıkla Avrupa'daki nükleer silahların yerlerini ifşa ettiği ortaya çıktı. Açık kaynaklı istihbarat konularında uzmanlaşmış İngiltere merkezli internet sitesi Bellingcat, çok konuşulacak bir güvenlik açığını su yüzüne çıkardı. Bellingcat'in yürüttüğü araştırmalara göre, nükleer silah sistemleri ile ilgili bilgileri ezberlemek için cep telefonu uygulamaları kullanan ABD askerleri, bu uygulamalar üzerinden "yanlışlıkla" Avrupa'da bulunan üslerdeki nükleer silahların yerlerini ve kodlarını ifşa etti.

Bellingcat, uygulamalarda ABD'nin Avrupa'da nükleer silah depoladığı belirtilen 6 üssünün her biri için ABD askerlerine ait bilgi kartlarına ulaştı. "Chegg", "Quizlet" ve "Cram" olarak bilinen uygulamalar üzerinden açığa çıkan bilgiler arasında, üslerin yerleri ve yalnızca ordu mensuplarının bilinmesi gereken gizli kod ve kelimeler yer alıyor. Chegg uygulamasındaki "Study!" (Çalışma) başlıklı 70 bilgi kartında nükleer silahlara ev sahipliği yapan askeri üslerin "konumlarına" ulaşıldığı kaydedildi.

Söz konusu gizli bilgilere, arama motoru Google üzerinden belirli askeri terimler ve kısaltmalarla yapılan bir sorgulama ile nükleer silahları barındırdığı düşünülen Avrupa'daki askeri üslerin isimlerine bakılarak kolaylıkla ulaşabildiği ifade edildi. Ortaya çıkan fotoğraflardan birinde, ABD askerlerinin Hollanda'da bulunan Volkel Hava Üssü'nde olduğu görülüyor. 2013 yılında Facebook'a yüklenen fotoğrafta, askerin önünde nükleer başlığın yer aldığı belirtiliyor.

Ayrıca, ortaya çıkarılan bazı bilgi kartlarının 2013 yılına kadar çevrimiçi olarak herkese açık bir şekilde görülebildiği, bazılarının ise en az Nisan 2021'e kadar kullanılmış olduğu aktarıldı.

Bellingcat yazarı Foeke Postma da konuya ilişkin açıklamasında, "Bellingcat, nükleer silahlarla ilişkili olduğu bilinen terimleri aratarak Avrupa'da nükleer sistem depoladığı belirtilen 6 askeri üssün tümünde görev yapan askeri personelin kullandığı bilgi kartlarını keşfetmeyi başardı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, ?Avrupa'daki ABD nükleer silahlarının varlığı önceki yıllarda sızdırılan bilgilerle gündeme gelse de kesin yerleri halen gizli. Avrupalı yetkililer de ABD'nin söz konusu ülkelerdeki nükleer sistem varlıkları konusunda net bir tutum sergilememişti. Söz konusu sızdırılan bilgiler doğrulanmazken, inkar da edilmemişti.
İhlas Haber Ajansı
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