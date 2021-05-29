1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Terör örgütü PKK yandaşları Brüksel'de gösteri yaptı

Terör örgütü PKK yandaşları, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki ABD Büyükelçiliğinin karşısında NATO ve ABD karşıtı gösteri düzenledi.
 29 Mayıs 2021 15:54
+Aa- Yazdır
Terör örgütü PKK yandaşları Brüksel'de gösteri yaptı

Brüksel'in merkezindeki ABD Büyükelçiliği karşısında toplanan 100 kadar terör örgütü yandaşı, "ABD ve NATO'nun Türkiye'nin terör örgütüne karşı düzenlediği operasyonlara sessiz kaldığı" gerekçesiyle gösteri yaptı.

PKK'lılar örgütü simgeleyen ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın resimlerinin bulunduğu paçavralar açtı.

Gösterinin yapıldığı yerin Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilciliğinin yanındaki sokakta olması nedeniyle Belçika polisi güvenlik önlemleri aldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Mehmetçiğe saldırı hazırlığındaki 4 teröristi etkisiz hale getirdi
29 Mayıs 2021 14:31		 Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
29 Mayıs 2021 14:10
Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 zanlı tutuklandı
29 Mayıs 2021 12:30		 FETÖ'nün sözde Ümraniye sorumlusu yakalandı
29 Mayıs 2021 12:08
Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
29 Mayıs 2021 11:37		 Parmak izi sayesinde 131 terörist yakalandı
29 Mayıs 2021 09:30
HDP kepenk indirdi
29 Mayıs 2021 09:16		 İstanbul merkezli mahrem yapı operasyonunda 16 şüpheliden 7'si tutuklandı
29 Mayıs 2021 08:27
Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı
28 Mayıs 2021 23:10		 Polisin dikkati bombalı araçla saldırıyı engelledi
28 Mayıs 2021 17:39
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:32 - Anadolu Otoyolu'nda iki yolcu otobüsü çarpıştı: 8 yaralı17:21 - 'Uzayda yapılacak üretimlerde söz sahibi olmayı istiyoruz'17:20 - Emekli oldu, ömrünü arıcılığa adadı17:18 - Oyuncu İlker Aksum, trafik kazasında yaralandı16:54 - Bahçeli'den Şuşa'ya yapılacak okul hakkında açıklama16:46 - Bakan Dönmez'den 6 ilçeye daha doğal gaz müjdesi
16:06 - Definecilerin talan ettiği manastır restore edilecek16:01 - Polis Akademisi, en başarılı yüksek öğretim kurumu oldu15:55 - İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı yarın yapılacak15:54 - Terör örgütü PKK yandaşları Brüksel'de gösteri yaptı15:43 - ABD'den nükleer silah skandalı! Gizli yerler ifşa oldu15:35 - Van Gölü kıyıları, yamaç paraşütçülerin yeni adresi oldu
15:33 - MHP'li İl Genel Meclis üyesi Kovid-19'a yenik düştü15:29 - Hızlı Kovid-19 testinin iç mekanlarda etkinliği kanıtlandı15:26 - Lenfoma hastası Nigar, ilik nakli için asker ağabeyini bekliyor15:24 - Kızını 9 ay sonra icra yoluyla gördü, dava açtı15:22 - Mide ameliyatı sonrası ölümde, doktorun 6 yıl hapsi isteniyor
15:21 - Aylin'in öldüğü kaza sonrası sürücü, 'far' detayından yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
'Temaslı Takibi Rehberi' güncellendi: Karantina süreleri uzadı
Ünlü spiker Fikret Engin hayatını kaybetti
40 gündür aranıyordu: Erkek arkadaşı öldürüp gömmüş
Diyanet aşı olmayanlar hakkında fetvayı verdi: Kul hakkı ihlalidir
Niğde'de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 10 yaralı
Gözler 1 Haziran'da: Açık alanlarda maske zorunluluğu kalkabilir
Uzmanlar 'renkli göz' akımına karşı uyardı
Biz olmadan iktidar olamazsınız
Teknisyen sosyoloji bölümünden mezun olursa maaşı artar mı?
'Haziran sonunda Kanal İstanbul için temel atıyoruz'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bugünlerde kendimi hıyar gibi hissediyorum 5
organik gıda 2
kurbanlık fiyatları 1
obruk 1
bilgi çağı 3
yazın içilebilecek en güzel alkolsüz içecek 6
Dolar 1,7 olmuş bilgisayar alınmaz bu zamanda 2
eyiste viyadüğü 1
kahvemi nasıl alırım efendim 1
SMA testi 1
SON İLANLAR
TÜRMOB, Yeminli Mali Müşavirler sınav ilanı
Yalova Albel Altınova Akaryakıt 10 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Sivas Yıldızbelsan Geçici 3 İşçi Alacak
Kütahya Simav Jeotermal Elektrik Turizm 20 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Kastamonu Azdavay Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Karaman Belediyesi 31 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam