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Vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor

Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 613 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 656 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi hayatını kaybetti.
 29 Mayıs 2021 19:33
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Vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor

Sağlık Bakanlığı 29 Mayıs 2021 tarihli vaka sayılarını açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 613 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 656 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1391 oldu, 11 bin 180 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 94 bin 279'e yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Hasta sayısı 605 olarak açıklandı.

Test sayısı 53 milyon 700 bin 891'e ulaştı. Vaka sayısı 5 milyon 235 bin 978, vefat sayısı 47 bin 271, ağır hasta sayısı bin 391 oldu.
Memurlar.Net
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