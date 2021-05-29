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Bakan Dönmez'den 6 ilçeye daha doğal gaz müjdesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Denizli'de Baklan, Bozkurt, Buldan, Çardak, Kale ve Çal'a doğal gaz ulaştıracaklarını belirtti.
 29 Mayıs 2021 16:46
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Bakan Dönmez'den 6 ilçeye daha doğal gaz müjdesi

Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen Enerji Koordinasyon Toplantısına katılan Dönmez, Denizli'nin her bakımdan üreten bir şehir olduğunu, bu kentten gelen enerji taleplerini kesintisiz ve kaliteli bir şekilde karşıladıklarını aktardı.

Dönmez, kentin doğal gazla 2016 yılında tanıştığını, gelinen noktada 300 bine yakın doğal gaz abonesinin olduğunu kaydetti.

Bugüne kadar Acıpayam, Çivril, Honaz, Merkezefendi, Pamukkale, Sarayköy, Serinhisar ve Tavas ilçelerine doğal gaz ulaştırdıklarını kaydeden Dönmez, "Şu anda doğal gaz verilmeyen Babadağ, Çal, Baklan, Çameli, Bekilli, Çardak, Beyağaç, Güney, Bozkurt, Kale ve Buldan ilçelerimiz var. Bunlar içerisinden de nüfus ve tüketim potansiyelini dikkate alarak büyük bir kısmına inşallah doğal gaz vereceğiz. Baklan, Bozkurt, Buldan, Çardak, Kale ve Çal'a, bir kısmına boru gazı götürmek suretiyle, bir kısmına da taşıma yöntemiyle doğal gaz götürerek vatandaşlarımıza bu konforu ulaştırmış olacağız." diye konuştu.

Denizli'ye enerji ve madencilik alanında yapılan yatırımlar hakkında da bilgi veren Dönmez, "Denizli'ye son 18 yılda sadece enerji ve madencilikle ilgili 3,8 milyar liralık yatırım yapmışız. Geçtiğimiz yıl yaptığımız yatırım tutarı 351 milyon lira olmuş. Önümüzdeki yıl içinde planladığımız yatırım tutarı bundan az olmayacak. Sadece elektrik dağıtımında 500 milyon liralık bir rakamdan bahsediyoruz. Gaz dağıtımı, madencilik ve diğer alanlarla en az 100-150 milyon lira daha koyduğunuzda katlanarak devam edecek bir yatırımdan bahsediyoruz." dedi.

- "Denizli'de neredeyse 2 bin megavat civarında kurulu gücümüz var"

Dönmez, Denizli Büyükşehir Belediyesinin de başta biyogaz olmak üzere güneş ve hidrolik potansiyeli sonuna kadar değerlendirdiğini, diğer belediyeleri de bu konuda inisiyatif almaya davet ettiklerini söyledi.

Bakanlık olarak bu konuda üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını dile getiren Dönmez şöyle konuştu:

"Sadece Denizli'de neredeyse 2 bin megavat civarında kurulu gücümüz var. Jeotermal özellikle burada öne çıkıyor. Yine doğal gaz çevirim santralleri çalışıyor. Toplam 290 tane santral çalışıyor. Tabi bunların bir kısmı da lisansız dediğimiz son dönemde kendi ihtiyaçları için elektrik üretmeye kurulu santraller. Bu sayı giderek artacak ben buna inanıyorum."

Bakan Dönmez son olarak Çardak Organize Sanayi Bölgesine de doğal gaz getirme konusunda söz verdiğini ve getireceklerini sözlerine ekledi.

Toplantıya Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin, Ahmet Yıldız ve Nilgün Ök, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, MHP İl Başkanı Ziya Gökalp ve diğer ilgililer katıldı.
Anadolu Ajansı
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