1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Uzayda yapılacak üretimlerde söz sahibi olmayı istiyoruz'

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, dünyanın yakın yörüngesinde 7 platform oluşturularak burada üretime başlanmasının planlandığını belirterek, "Gelişen zaman içinde bu platformlardan en azından birine bir paydaş olmak arzusundayız. Orada yapılacak üretimlerde de söz sahibi olmayı istiyoruz." dedi.
 29 Mayıs 2021 17:21
+Aa- Yazdır
'Uzayda yapılacak üretimlerde söz sahibi olmayı istiyoruz'

Yıldırım, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliği ile gerçekleştirilen 1. Uzay Ekonomisi, Uzay Hukuku ve Uzay Bilimleri Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, ekonomi ve hukuk boyutunun uzayda ihmal edilmemesi gerektiğini anlattı.

Uzay ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, uzayla ilgili ekonomik faaliyetlerin dünya üzerindeki ve uzaydaki boyutlarının olduğuna dikkati çekti.

Yıldırım, milli uzay çalışmaları esnasında uzay ekonomisinin durumu detaylı analiz ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Pandemi süreci öncesindeki son rakamlara göre, yapılan yatırım noktasında devletlerin uzay konusundaki harcamalarının toplamı 80 milyar dolar civarında. Aynı dönem için toplam uzay ekonomisinin büyüklüğüne baktığımızda bu yaklaşık 480 milyar dolarlara kadar geliyor. 2030 yılına kadar bunun 1 trilyon doları bulacağı öngörülüyor."

Bölgesel bir konumlama sisteminin oluşturulmasını hedeflediklerine işaret eden Yıldırım, bunun sadece ülkeye değil tüm bölgeye ekonomik faydasının olacağını söyledi.

Yıldırım, bu alanda yapılacak yatırımların ciddi getirisinin olacağını vurgulayarak, uzayda ana başlıkları oluşturan 3 ekonomik faaliyetin "uzayda üretim, uzay madenciliği ve uzay turizmi" olduğunu anlattı.

Uzayda üretim konusunda gündemde olan konulara değinen Yıldırım, dünyanın yakın yörüngesinde 7 platform oluşturularak, bu platformlarda özellikle kristalize yapılar ve biyoteknoloji alanlarında üretime başlanmasının planlandığını söyledi.

Yıldırım, bu 7 platformun yavaş yavaş farklı ülkeler ve şirketler tarafından oluşturulmaya başlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"En azından 2 tane platformun üreticileri Ajansımızla temas ettiler. Türkiye'nin ilgi duyup duymadığını, bu projelerde yer almak isteyip istemediğini sordular. Tabii ki biz ilgi beyan ettik. Bunun kullanıcısı olmaktan ziyade başından itibaren içinde olan bir paydaş gibi görünmek isteriz dedik. Kabul etmeleri için bizim teknik ve bütçe olarak bu paydaşlığı kaldırabileceğimizi görmek isteyeceklerdir. Ben inanıyorum ki kaldırabiliriz. Gelişen zaman içerisinde bu platformlardan en azından birine bir paydaş olmak arzusundayız. Orada yapılacak üretimlerde de söz sahibi olmayı istiyoruz."

- "Ay ilerde dünyanın uzaya açılan kapısı olacak"

ABD'nin Artemis Programı ile "Ay kolonisi" kurulmasını hedeflediğini anımsatan Yıldırım, Ay'ın ileride dünyanın uzaya açılan fırlatma kapısı olacağını söyledi.

Yıldırım, bu yüzden Türkiye'nin Ay programının çok önemli olduğunu aktararak, "Ay'dan yapılan bir fırlatma ile dünyadan yapılan fırlatma arasında yer çekimi faktörü, atmosfer olmaması, çevre gibi çok büyük farklar var." dedi.

Türkiye olarak uzay konusunda gelişmeleri çok sıkı takip ettiklerini aktaran Yıldırım, "Ülkemizin bu ekonomik devrimden nasibini alması gerekiyor. Gelişmelerin dışında kalmamamız gerekiyor. Bunun için de gereken tedbirleri almamız gerekiyor." diye konuştu.

- "Göktürk Yenileme uydu sisteminin kontrat imzalama işlemleri bitmek üzere"

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil de sempozyumda Türkiye'nin uydu ve uzay projelerine ilişkin sunum yaptı.

Sunumunda TUSAŞ'ın faaliyetlerine ilişkin de bilgiler paylaşan Kotil, Göktürk-1, Göktürk-2, Göktürk-3, Göktürk Yenileme, İMECE, Türksat 6A ve Small Geo uydularının özelliklerinden bahsetti.

Göktürk-1'in yerine geçecek "Göktürk Yenileme" uydu sisteminin devlet tarafından TUSAŞ'a verildiğini aktaran Kotil, şu anda kontrat imzalama işlemlerinin bitmek üzere olduğunu söyledi.

Kotil, elektrikli itki sistemine sahip haberleşme uydusu Small Geo'yu şu anda yaptıklarını dile getirerek, Arjantin telekomünikasyon şirketi için ilk ihracat uydusunu da yakında teslim edeceklerini bildirdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakan Dönmez'den 6 ilçeye daha doğal gaz müjdesi
29 Mayıs 2021 16:46		 S&P, Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne ilişkin güncelleme yapmadı
29 Mayıs 2021 00:25
Bakan Dönmez: Aydın'a 400 milyon liralık enerji ve madencilik yatırımı yapılacak
28 Mayıs 2021 14:05		 TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 74 milyar lira verdi
28 Mayıs 2021 12:17
Bakan Dönmez: Hedefimiz 2023'te 100 bin varil üretime çıkmak
28 Mayıs 2021 11:29		 'Bu yılın ilk çeyreği için yüzde 6 büyüme bekleniyor'
28 Mayıs 2021 11:02
Merkez Bankası: Bankacılık sektörü sermaye yapısı güçlü görünümünü koruyor
28 Mayıs 2021 10:59		 Oruç Reis Araştırma Gemisi için işletme hizmeti alınacak
28 Mayıs 2021 10:19
Prof. Dr. Emre Alkin: Kurlarda düşüş beklemiyorum
27 Mayıs 2021 22:24		 Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
27 Mayıs 2021 20:36
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:32 - Anadolu Otoyolu'nda iki yolcu otobüsü çarpıştı: 8 yaralı17:21 - 'Uzayda yapılacak üretimlerde söz sahibi olmayı istiyoruz'17:20 - Emekli oldu, ömrünü arıcılığa adadı17:18 - Oyuncu İlker Aksum, trafik kazasında yaralandı16:54 - Bahçeli'den Şuşa'ya yapılacak okul hakkında açıklama16:46 - Bakan Dönmez'den 6 ilçeye daha doğal gaz müjdesi
16:06 - Definecilerin talan ettiği manastır restore edilecek16:01 - Polis Akademisi, en başarılı yüksek öğretim kurumu oldu15:55 - İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı yarın yapılacak15:54 - Terör örgütü PKK yandaşları Brüksel'de gösteri yaptı15:43 - ABD'den nükleer silah skandalı! Gizli yerler ifşa oldu15:35 - Van Gölü kıyıları, yamaç paraşütçülerin yeni adresi oldu
15:33 - MHP'li İl Genel Meclis üyesi Kovid-19'a yenik düştü15:29 - Hızlı Kovid-19 testinin iç mekanlarda etkinliği kanıtlandı15:26 - Lenfoma hastası Nigar, ilik nakli için asker ağabeyini bekliyor15:24 - Kızını 9 ay sonra icra yoluyla gördü, dava açtı15:22 - Mide ameliyatı sonrası ölümde, doktorun 6 yıl hapsi isteniyor
15:21 - Aylin'in öldüğü kaza sonrası sürücü, 'far' detayından yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
'Temaslı Takibi Rehberi' güncellendi: Karantina süreleri uzadı
Ünlü spiker Fikret Engin hayatını kaybetti
40 gündür aranıyordu: Erkek arkadaşı öldürüp gömmüş
Diyanet aşı olmayanlar hakkında fetvayı verdi: Kul hakkı ihlalidir
Niğde'de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 10 yaralı
Gözler 1 Haziran'da: Açık alanlarda maske zorunluluğu kalkabilir
Uzmanlar 'renkli göz' akımına karşı uyardı
Biz olmadan iktidar olamazsınız
Teknisyen sosyoloji bölümünden mezun olursa maaşı artar mı?
'Haziran sonunda Kanal İstanbul için temel atıyoruz'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
görünmez heykel 1
altayın süper lige çıkması 2
kireç çözücüye karbonat dökmek 1
salatalık 1
futbolcuların sözlerinden esinlenip söylenen sözler 2
Üstüne para verip bu ülkeden gitmek 3
Tavşancıl otu 1
kurbanlık fiyatları 1
sözlüğün hızı 2
yazın içilebilecek en güzel alkolsüz içecek 6
SON İLANLAR
TÜRMOB, Yeminli Mali Müşavirler sınav ilanı
Yalova Albel Altınova Akaryakıt 10 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Sivas Yıldızbelsan Geçici 3 İşçi Alacak
Kütahya Simav Jeotermal Elektrik Turizm 20 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Kastamonu Azdavay Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Karaman Belediyesi 31 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam