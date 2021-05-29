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'Nitelikli Eleman Desteği' sayesinde 100 bin kişi istihdam edildi

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB), 8 yılda işletmelere verdiği 832 milyon lira "Nitelikli Eleman Desteği" sayesinde 99 bin 173 yeni istihdam oluşturuldu.
 29 Mayıs 2021 18:26
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'Nitelikli Eleman Desteği' sayesinde 100 bin kişi istihdam edildi

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, KOSGEB, işletmelere sağladığı desteklerle onları hayatta tutarken, istihdama da katkı sağlıyor. Başkanlık, 2010-2018 yıllarına yönelik Genel Destek Programı kapsamında uyguladığı Nitelikli Eleman Desteği için etki analizi çalışması yaptı.

Genel Destek Programı ile Türkiye'nin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, KOBİ'lerin payının ve etkinliğinin artırılması, rekabet güçleriyle düzeylerinin yükseltilmesi, sanayide entegrasyonun ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirilmesi amaçlandı.

Bu doğrultuda geliştirilen Nitelikli Eleman Desteği kapsamında KOSGEB, 54 bin 650 işletmeye destek verdi. İşletmeler 64 bin 161 kez bu desteklerden faydalandı.

İşletmelerin yüzde 90'ı hayatta kaldı

Desteklenen işletmelere, 8 yılda 832 milyon lira ödeme yapıldı. Bu desteklerle 99 bin 173 yeni istihdam oluşturulurken, desteklenen işletmelerin yüzde 90'ı faaliyetlerine devam etti.

İşletme başına düşen destek tutarı 15 bin 231 lira olurken işletmelerin yüzde 2,2'si destekleri 3 dönem boyunca kesintisiz kullandı.

Destek, KOSGEB'in kamuoyunca en fazla tanınan ürünlerinden biri oldu ve işletmelerde istihdam kapasitesinin geliştirilmesinde önemli rol oynadı.

İşletmelerin destek öncesi, destek dönemi ve destek sonrası dönemlerindeki net satış hasılatı ve yurt içi satış değerleri arasında dikkati çekici olumlu farklar oluştu.

Bu sayede istihdam edilen nitelikli elemanlar arasında mühendislik ile iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunlarının öne çıktığı görüldü. Nitelikli elemanların yüzde 54,3'ünü 30 yaş altı kişiler oluşturdu.
Anadolu Ajansı
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