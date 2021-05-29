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Karadeniz yaylaları ziyaretçilerini bekliyor

Doğal güzelliğiyle göz kamaştıran, bol oksijenli havası, kaynak suları, yemyeşil çayırların arasından geçen akarsularıyla doğa harikası yaylalar, kademeli normalleşme döneminde de yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.
 29 Mayıs 2021 18:28
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Karadeniz yaylaları ziyaretçilerini bekliyor

İlkbaharı uğurlayıp yaz mevsimine hazırlanan Trabzon'daki yaylalar, çam ve ladin ağaçlarından oluşan gür ormanları, rengarenk çiçekleri ve tarihi dokusuyla seyrine doyum olmayan manzaralar sunuyor.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen yaylalar, bu yıl da şanslı ziyaretçilerine güzelliklerini sunmaya başladı.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, AA muhabirine, son yıllarda yayla turizmine ilginin arttığını, bölgenin yaylalarının yanında tarihi ve yemek kültürüyle de ön plana çıktığını söyledi.

Ekim, ilçenin tarihi ve kültürel zenginliği olan Ortamahalle evleri için sokak sağlıklaştırma projesi yürütüldüğünü, restorasyonu tamamlanan St. Michael Kilisesi'nin de bölgenin güzelliğine güzellik kattığını aktardı.

Bu yıl geçen yıllara göre daha fazla yerli ve yabancı turist ağırlamayı hedeflediklerini dile getiren Ekim, "Belediye olarak son zamanlarda turizmden daha fazla pay almak ve yaylaların canlılığını artırmak için sürekli çalışmalar yapıyoruz. Amacımız yerli ve yabancı turistlerimize hizmet ederek, herkesin bu güzelliklerden istifade etmesini sağlamak." diye konuştu.

Ekim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaklaşık 2 yıldır turizm sezonunun elverişli geçmediğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Salgın kurallarına riayet ederek bu sezon yaylalarımızın turistlere ev sahipliği yapacağını düşünüyorum. Bozulmamış doğasıyla yaylalarımız, bu yıl özellikle Kovid-19 nedeniyle evlerinde kalan birçok yerli ve yabancı turistin vazgeçilmezleri arasında yer alacak. Bu yıl da şehir gürültüsünden ve bunaltıcı sıcaklardan kurtulmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yaylalar yer alacaktır. Sessizlik içerisinde yükselen kuş sesleri ve serin havasıyla kendisini dinlemek isteyenlerin yaylalara akın edeceğini düşünüyorum. Yaylalarımız 4 mevsim ilgi görmektedir ancak özellikle Hıdırnebi ve Kayabaşı yaylalarımıza Arap turistlerin ilgisi her yıl giderek daha da artıyor."

Ziyaretçilerin yaylalarda yeşilin az görülen tonlarına şahitlik edebildiğine işaret eden Ekim, "Yaylaların birçok noktasında rastlanan büyüklü küçüklü şelaleler de görülmeye değer manzaralar sunuyor. Kademeli normalleşme döneminde yerli ve yabancı turistlerimizi Akçaabat'ımıza ve yaylalarımıza bekliyoruz." dedi.
Anadolu Ajansı
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