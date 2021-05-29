Covid-19'a karşı, 7 farklı yerli aşı

Abbas Çakar

Koronavirüs ile mücadele kapsamında, pandeminin en başından bu yana yapmış olduğu çalışmalar ve uyguladığı tedbirler ile örnek ülkeler arasına yer alan Türkiye, yerli aşı konusunda da, oldukça önemli bir yol kat etti. Türkiye Covid-19 Platformu tarafından, TÜBİTAK'ta gerçekleştirilen yerli aşı çalışmaları kapsamında, hazırlanan aşıların koordinasyonunun sağlandığı TÜBİTAK Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsünün Müdürü Prof.Dr. Şaban Tekin, yerli aşılarda gelinen son durum ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

7 FARKLI AŞI

Yapılan aşı araştırmaları kapsamında 7 farklı yerli aşımız bulunduğunu ifade eden Tekin, "virüse karşı hazırlanan 7 aşımızdan biri olan VLP aşısı, Faz 1 aşamasın bitirdi. Şu an Haziran ayının ilk haftasında inşallah Faz 2 çalışmalarına başlanacak. Bu süreçte klinik çalışmalarda devam edecek. Ondan sonra da Faz 3 çalışmasına geçilecek. Diğer bir aşımız ise Osman Erganiş hocamızın yapmakta olduğu inaktif aşı çalışmasıdır. Bu aşının da Faz 1 çalışmaları Ankara Şehir Hastanesinde sürüyor. En kısa sürede bu aşımızın Faz 2 çalışmaları için gerekli işlemler yapılacak. 3'üncü aşımız viral bazlı Covid-19 aşısı. Bu aşımızın da Faz 1, Faz 2 üretimleri yapıldı. Bunlarla ilgili başvurularımız gerçekleştirildi. İnşallah onay alır almazda çalışmalar başlayacak. Diğer aşılarımız için de çalışmalar devam ediyor"

KASIM'DA 2 AŞI HAZIR

Şu anda kullanıma en yakın aşının VLP aşımız olduğunu belirten Tekin, "VLP aşı çalışmalarında, şu an faz 2'ye geçmek üzereyiz çalışmalar bittikten sonra 2 ay gibi bir süremiz daha olacak. Yılsonuna doğru Kasım- Aralık gibi bu aşının erken kullanım onayı alma ihtimali var. TÜBİTAK haricinde de aşı çalışmaları var. Erciyes'te olan biraz daha önde aktif olarak gidiyor. Bildiğimiz kadarıyla onların da bu yıl için de erken kullanım hakkı alma ihtimalleri var. En kötü ihtimalle Kasım ayına doğru en az 2 aşı Türkiye'de hazır olabilir"

OLAĞANÜSTÜ BİR ÇABA

Çalışmalar hakkında bilgi vermeye devam eden Tekin, "Biz bu çalışmalara Covid-19 Platformu kapsamında başladığımızda, Türkiye'de maalesef aşı üretimi yoktu. Ekiplerde dağınık bir şekilde çalışıyordu. Biz ekipleri bir araya toplayarak, tekrar canlandırdık. Bu sayede 7 aşı projesi oluşmuş oldu. Gerçekten olağanüstü bir çabayla birlikte başarmak sloganıyla yola çıkmıştık. Bunu birlikte başarabileceğimizi gördük. Bizim platformumuzda çalışmalar karşılıklı iş birliği içerisinde gerçekleştirildi. Ekiplerimize tüm desteleri sağlıyoruz. Bu platformda ciddi bir iş birliği gerçekleştirildi"

DEVLETİMİZİN CİDDİ DESTEĞİ VAR

Aşı çalışmalarında, 436 araştırmacının değişik kurumlardan bir araya geldiğini ve bu sayının 200'nü de genç araştırmacıların oluşturduğunu vurgulayan Tekin, "Devletimizin bize ciddi destekleri var. Bütün yerli aşılarımız hepsi en üst hijyenik ortamlarda hazırlanıyor. Dünya Sağlık Örgütü standartlarında hatta daha üzerinde bir titizlik gösteriliyor. Faz çalışmaları güvenlik çalışmalarıdır, ülkemizdeki aşılarımız bu güvenlik aşamalarını geçiyor. İnşallah en kısa sürede erken kullanım onaylarımızı alacağız" dedi.