1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Osmaneli Devlet Hastanesi Başhekimi trafik kazası geçirdi

Bilecik Osmaneli Devlet Hastanesi Başhekimi Güliz Özyaşar, İznik-Adapazarı yolu Çiçekli istikametinde kaza geçirdi.
 29 Mayıs 2021 19:55
+Aa- Yazdır
Osmaneli Devlet Hastanesi Başhekimi trafik kazası geçirdi

Kaza, 18.30 sıralarında İznik Çiçekli yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 16 FCZ 91 plakalı otomobili ile seyir halinde olan 42 yaşındaki Başhekim Güliz Özyaşar, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aracıyla sulama kanalına çarpan sürücü tarlaya uçtu. Başından yaralanan Özyaşar, olay yerine gelen ambulans ile İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. İznik Devlet Hastanesinde doktorluk ve başhekim yardımcılığı yapan Güliz Özyaşar, Bursa'ya sevk edildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Tünele ters yönden girdi, faciaya neden oldu: 2 ölü
29 Mayıs 2021 21:40		 Anadolu Otoyolu'nda iki yolcu otobüsü çarpıştı: 8 yaralı
29 Mayıs 2021 17:32
Oyuncu İlker Aksum, trafik kazasında yaralandı
29 Mayıs 2021 17:18		 Aylin'in öldüğü kaza sonrası sürücü, 'far' detayından yakalandı
29 Mayıs 2021 15:21
Kırıkkale'de elektrik akımına kapılan 15 koyundan 4'ü telef oldu
29 Mayıs 2021 14:20		 Ağabeyi tarafından tüfekle vurulan kişi hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti
29 Mayıs 2021 11:34
40 gündür aranıyordu: Erkek arkadaşı öldürüp gömmüş
29 Mayıs 2021 10:49		 Aksaray'da araçtan fırlayarak alt geçide düşen sürücü öldü, 2 kişi yaralandı
29 Mayıs 2021 10:04
Kripto para dolandırıcılığından Diyarbakır'da 5 kişi tutuklandı
29 Mayıs 2021 10:03		 O doktor, kendisini bıçaklayan hastanın hayatını kurtarmış
29 Mayıs 2021 09:09
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:50 - Edirne Vali Yardımcısı Uysal'dan, 'aşı kartı' açıklaması21:49 - Meriç Nehri, 'doğal sit, nitelikli koruma alanı' ilan edildi21:40 - Tünele ters yönden girdi, faciaya neden oldu: 2 ölü21:37 - Salda Gölü'ndeki sarımtırak görüntüye ilişkin açıklama21:29 - Resim öğretmeni, evini nostalji müzesine dönüştürdü21:28 - Üniversite sınavına giremedi ama gol kralı oldu
21:04 - Erdoğan: Okçuların yazdığı destanı SİHA'larla tekrarlıyoruz20:53 - DSİ'den çiftçilere gece sulama yapılması uyarısı20:38 - Türk Profesör: Türkiye'de salgın bu yaz tamamen bitebilir19:55 - Osmaneli Devlet Hastanesi Başhekimi trafik kazası geçirdi19:33 - Vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor19:23 - Covid-19'a karşı, 7 farklı yerli aşı
18:31 - Fizik profesörü, su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor18:28 - Karadeniz yaylaları ziyaretçilerini bekliyor18:26 - 'Nitelikli Eleman Desteği' sayesinde 100 bin kişi istihdam edildi18:17 - Suudi Arabistan, seyahat yasağı kararını 11 ülke için kaldırdı18:01 - İki polis memuru hakkında verilen beraat kararı bozuldu
17:32 - Anadolu Otoyolu'nda iki yolcu otobüsü çarpıştı: 8 yaralı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
'Temaslı Takibi Rehberi' güncellendi: Karantina süreleri uzadı
Ünlü spiker Fikret Engin hayatını kaybetti
40 gündür aranıyordu: Erkek arkadaşı öldürüp gömmüş
Gözler 1 Haziran'da: Açık alanlarda maske zorunluluğu kalkabilir
Diyanet aşı olmayanlar hakkında fetvayı verdi: Kul hakkı ihlalidir
2020 KPSS Önlisans'ta en başarılı üniversiteler
Vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor
Niğde'de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 10 yaralı
Uzmanlar 'renkli göz' akımına karşı uyardı
'Haziran sonunda Kanal İstanbul için temel atıyoruz'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
eyiste viyadüğü 1
yazın içilebilecek en güzel alkolsüz içecek 2
döngü 1
Yerli aşı için gönüllü aranması 2
cacıkolik 2
bugünlerde kendimi hıyar gibi hissediyorum 5
hiçbir şey olmasa dahi kesinlikle bir şeyler oldu 3
futbolcuların sözlerinden esinlenip söylenen sözler 2
iyi ki seni dinlememişim 1
SMA testi 1
SON İLANLAR
TÜRMOB, Yeminli Mali Müşavirler sınav ilanı
Yalova Albel Altınova Akaryakıt 10 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Sivas Yıldızbelsan Geçici 3 İşçi Alacak
Kütahya Simav Jeotermal Elektrik Turizm 20 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Kastamonu Azdavay Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Karaman Belediyesi 31 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam