Türk Profesör: Türkiye'de salgın bu yaz tamamen bitebilir

Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, Cüneyt Özdemir'in 5N1K programında son dönemin en çok sorulan sorularından biri olan "Koronavirüs salgını ne zaman biter?" sorusuna cevap verdi. Hotamışlıgil, "Tünelin ucundaki ışığı çok parlak görüyorum. En önemli şey çok net olarak aşıları yaygın olarak uygulayan ülkelerde salgın bitiyor. Aşı olmadan salgının bitmesi mümkün değil" dedi.

Son dönemde pek çok tartışmayı beraberinde getiren aşı karnesi konusuna da değinen Prof. Dr. "Aşı karnesi bence kötü bir fikir. Beklenmedik sıkıntılar yaratabilecek bir şey. Etkinlik düzeyi de tartışabilecek. Dünyada aşıya erişim eşitsizliği var. Hiç aşılanmamış ülkeler var. Bir numaralı çözülmesi gereken bu: Aşıların dağıtımı. Aşılar arası bir propaganda yarışı da var. Veri eksikliği soru işareti yaratıyor" ifadelerini kullandı.

Salgının ülkemizdeki ilerleyişi hakkında konuşan Prof. Dr. Hotamışlıgil, "İlk doz yapıldıktan sonra çok yüksek bir koruma oranı oluyor. Aşı tedariğinde bir sorun varsa 10 milyon kişiye 2 doz aşı yapmaktansa 20 milyon kişiye bir doz aşı yapmak daha mantıklı. Geleceği açıklanan aşılar tamamen gelirse, Türkiye bu yaz salgını tamamen bitirebilir" dedi.

Bir buçuk senede çok şey değiştiğini söyleyen bilim insanı, "Bugün annemi gördüm, sarılamadım kadına. Ya diyorum kapıdan girerken kaptıysam, anneme getireceğim virüsü. Ben bunu yaşıyorsam herkes yaşıyordur. Sosyal ilişkiler biraz garipleşti. Zihinsel rahatsızlıklar fırtınası bizi bekliyor olabilir" diye konuştu.

İnsanların birbirleriyle olmaya başladıklarında bu sorunlardan hızlıca kurtulabileceklerini söyleyen bilim insanı, durumun sosyal etkilerine de değinerek "Bazı ülkelerin hoşuna gitmeyi başladı, herkesi takip etmek, herkesi kodlamak. Bunlar hassas dengeler. Biraz yoldan çıktığında çok rahatsız edici olabilecek şeyler" dedi.

Hotamışlıgil sözlerini, "Bana endişe veren çok şey var. Benim kişisel olarak endişe duyduğum şey, doğruyu savunmak çok zorlaştı. Dünya hep dalgalanıyor. Bilim düşmanlığı muazzam bir moment kazanmış vaziyette. Bu döngünün değişmesi lazım" şeklinde sonlandırdı.