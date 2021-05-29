DSİ'den çiftçilere gece sulama yapılması uyarısı

DSİ Genel Müdürü Yıldız, beraberindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez'le beraber geldiği Konya'nın Hüyük ilçesinde, yapımı geçen yıl tamamlanarak çiftçilerin kullanımına sunulan Çamlıca Göleti'nde incelemede bulundu. Geldiği helikopterle göleti ve doluluk durumunu havadan da inceleyen Yıldız, gölette yapılacak ilave gövde yükseltmesi çalışmalarına ilişkin de yetkililerden bilgiler aldı. Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, DSİ tarafından yaptırılan ve 2020 yılında hizmete açılan Çamlıca Göleti'nin bölgede başta çilek olmak üzere değişik ürünlerin ekiminin yapıldığı yaklaşık 500 dekarlık alanı suladığına dikkati çekerek, yöre için önemine vurgu yaptı. Bölgedeki kuraklığa da işaret eden Çiğdem, bölgenin beklentisi olan "Göz hakkı" projesi olarak bilinen Kıreli kapalı sulama sisteminin de bir an önce yatırım programına girmesini arzu ettiklerini ifade etti.

DSİ Genel Müdürü Yıldız, göletteki incelemeleri sonrasında gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Yıldız, yaşanılan kuraklığa ilişkin olarak, "Bu dönemler periyodik olarak tabii yaşanıyor. Yağışlı dönemler geçiriyoruz, zaman zaman yağışların biraz daha az olduğu dönemleri geçiriyoruz. Bizim tabii depolamalarımızda depoladığımız sular kurak dönemleri de nispeten daha kolay bir şekilde atlatmamıza vesile oluyor. Bugün de burada daha önce yapmış olduğumuz göleti incelemeye geldik, ilave yapacağımız çalışmaları arkadaşlarımızla beraber değerlendireceğiz. Depolama inşaatlarımızı yapıyoruz. Onun haricinde sulama şebekelerimizi kapalı sisteme çeviriyoruz, yeraltı sularıyla ilgili tabii daha tasarruflu kullanmak için çalışmamıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Mümkün mertebe buharlaşma kayıplarını önlemek için gece sulamaları yapmamız lazım"

Çiftçilere kurak dönemde suyun daha tasarruflu kullanılması çağrısında da bulunan Yıldız, şunları kaydetti:

"Sulama sistem sulamadan mümkün mertebe kaçınmamız lazım, tarla içerisinde damlama yağmurlama sistemlerini tercih etmemiz lazım. Tabii suyun daha az olduğu dönemlerde mümkün mertebe buharlaşma kayıplarını önlemek için gece sulamaları yapmamız lazım. Şimdi bizim tabii bölge müdürlüklerimiz; Türkiye çapında 26 bölgemiz var ve bu bölgelerimizin inşaat yönü olduğu kadar işletme çalışmaları da var, sulama, özellikle. Tabii sıkıntı sulamalarımıza daha fazla su kullanıldığı için ilk etapta ihtiyaçlar oralarda biraz da kendini hissettiriyor. Biz, işletmeci arkadaşlarımız, yani birimlerimiz sulama sezonu öncesinde birtakım planlarımızı yapıyoruz, ne kadar ürün ekilecek, hangi ürün ekecek, kaç su verilecek, bunların planlaması. Tabii su dağıtım programlarına dönüşüyor, şimdi burada bu Hüyük Çamlıca göletimizi sulama kooperatifimiz işletiyor, farklı yerlerde belediyelerimizin, sulama birliklerimizin, kooperatiflerimizin yaptığı işletmeler var. Bu sulamayla ilgili işletme planlarımızı programlarımızı DSİ olarak biz bu su kullanıcı teşkilatlarıyla paylaşıyoruz. Onlar bunu bir direktif olarak çalışma alanına yansıtıyor ve sulama sahasında da buna göre sulama yapılıyor. Yani suyu en verimli, en tasarruflu kullanacak şekilde ne kadar suyumuz varsa tarımsal üretime de sahada o şekilde planlayarak ona göre üretimimizi yapıyoruz. Biz de buna katkı sağlamış oluyoruz DSİ olarak tedbirler de o çalışmalar çerçevesinde birlikte alınıyor."