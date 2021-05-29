Tünele ters yönden girdi, faciaya neden oldu: 2 ölü
|29 Mayıs 2021 21:40
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Kaza, saat 15.00 sıralarında ilçenin girişindeki Kilise Burnu Tüneli'nde meydana geldi. Giresun'dan Trabzon yönüne ilerleyen Selçuk Aktan yönetimindeki 61 AAJ 718 plakalı hafif ticari araç, ters yönde giden Nuri Bayraktaroğlu'nun kullandığı 28 TC 836 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Selçuk Aktan ile yanındaki Fatih Bayır, olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyonetin sürücüsü Nuri Bayraktaroğlu ve yanındaki akrabası Asiye Bayraktaroğlu da ağır şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Karadeniz Sahil Yolu, araçların kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.
KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan, tünele ters yönden giren kamyonetin neden olduğu kazayla ilgili inceleme başlatılırken, kaza anı da tünelde yer alan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kamyonetin ters yönden ilerleyerek tünele girdiği, kısa süre sonra da hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştığı görüldü.
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