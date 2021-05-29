Edirne Vali Yardımcısı Uysal'dan, 'aşı kartı' açıklaması
|29 Mayıs 2021 21:50
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Bulgaristan ülkeye girişlerde PCR testi yanı sıra aşı kartı uygulamasıyla da sınır kapılarından geçişlere izin vermesinin ardından Türkiye'de benzer kararı uygulamaya koydu. Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın aldığı kararla Bulgaristan'dan gelen Türk ve Bulgar vatandaşlarının Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan dün aşı kartı ile girişlerine izin verilemeye başlandı. Edirne Valiliği'nin dün duyurusunun ardından başlayan uygulama hakkında Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, Kapıkule Sınır Kapısı'nda gazetecilere açıklamada bulundu.
'14 GÜN ÖNCE YAPTIRMIŞ OLMASI ŞARTIYLA İZİN VERDİK'
Bulgaristan ile Türkiye Cumhuriyeti arasında karşılıklı yapılan anlaşma ile aşı kartı uygulamasına başlandığını söyleyen Vali Yardımcısı Uysal, "
Burası dünyanın en büyük ikinci kara sınır kapısı. Dün itibariyle Bulgaristan ile Türkiye Cumhuriyeti arasında karşılıklı iki doz aşıyı yaptırmış olan vatandaşların yani aşı kartı olan vatandaşların karşılıklı kovid-19 testinden muaf olmasına karar verildi. Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığımızın kararıyla. Havaların ısınmasıyla birlikte aşı programında da ilerleme oldu. Edirnemize ve ülkemize hayırlı olsun diyorum. Burada şart şu. Bulgaristan'dan gelen kişilerin ikinci doz aşıyı en az 14 gün önce yaptırmış olması şartıyla bu karara vardık. Bizde 2 doz aşısını yaptırmış olan, kovid-19 bağışıklığının gelişmiş olduğuna inandığımız kişilerin ve Bulgar makamlarınca aşı kartı verilen kişilerin karşılıklı test muafiyeti getirildi. Ayrıca 18 yaş altındaki kişilerin girişlerinde ebeveynleriyle birlikteyse yine test istenmeyecek. Hayırlı uğurlu olsun"dedi.
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