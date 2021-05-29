1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Edirne Vali Yardımcısı Uysal'dan, 'aşı kartı' açıklaması

Bulgaristan ülkeye girişlerde Türk vatandaşlarına PCR testi yanında, aşı kartıyla da giriş uygulamasına başladı. Türkiye'de karşılık olarak Bulgaristan vatandaşlarına, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapmak isteyenler için, PCR testinin yanı sıra aşı kartıyla da ülkeye giriş yapmalarına izin vermeye başladı. Türkiye ve Bulgaristan'ın aldığı ortak kararla aşı kartı uygulamasının başladığını açıklayan Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, "Bulgaristan'dan gelen kişilerin ikinci doz aşıyı en az 14 gün önce yaptırmış olması şartıyla bu karara vardık" dedi.
 29 Mayıs 2021 21:50
+Aa- Yazdır
Edirne Vali Yardımcısı Uysal'dan, 'aşı kartı' açıklaması

Bulgaristan ülkeye girişlerde PCR testi yanı sıra aşı kartı uygulamasıyla da sınır kapılarından geçişlere izin vermesinin ardından Türkiye'de benzer kararı uygulamaya koydu. Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın aldığı kararla Bulgaristan'dan gelen Türk ve Bulgar vatandaşlarının Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan dün aşı kartı ile girişlerine izin verilemeye başlandı. Edirne Valiliği'nin dün duyurusunun ardından başlayan uygulama hakkında Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, Kapıkule Sınır Kapısı'nda gazetecilere açıklamada bulundu.

'14 GÜN ÖNCE YAPTIRMIŞ OLMASI ŞARTIYLA İZİN VERDİK'

Bulgaristan ile Türkiye Cumhuriyeti arasında karşılıklı yapılan anlaşma ile aşı kartı uygulamasına başlandığını söyleyen Vali Yardımcısı Uysal, "

Burası dünyanın en büyük ikinci kara sınır kapısı. Dün itibariyle Bulgaristan ile Türkiye Cumhuriyeti arasında karşılıklı iki doz aşıyı yaptırmış olan vatandaşların yani aşı kartı olan vatandaşların karşılıklı kovid-19 testinden muaf olmasına karar verildi. Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığımızın kararıyla. Havaların ısınmasıyla birlikte aşı programında da ilerleme oldu. Edirnemize ve ülkemize hayırlı olsun diyorum. Burada şart şu. Bulgaristan'dan gelen kişilerin ikinci doz aşıyı en az 14 gün önce yaptırmış olması şartıyla bu karara vardık. Bizde 2 doz aşısını yaptırmış olan, kovid-19 bağışıklığının gelişmiş olduğuna inandığımız kişilerin ve Bulgar makamlarınca aşı kartı verilen kişilerin karşılıklı test muafiyeti getirildi. Ayrıca 18 yaş altındaki kişilerin girişlerinde ebeveynleriyle birlikteyse yine test istenmeyecek. Hayırlı uğurlu olsun"dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Salda Gölü'ndeki sarımtırak görüntüye ilişkin açıklama
29 Mayıs 2021 21:37		 Erdoğan: Okçuların yazdığı destanı SİHA'larla tekrarlıyoruz
29 Mayıs 2021 21:04
Vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor
29 Mayıs 2021 19:33		 Bahçeli'den Şuşa'ya yapılacak okul hakkında açıklama
29 Mayıs 2021 16:54
'Kolları sıvıyoruz' kampanyasına sağlık müdürlerinden destek
29 Mayıs 2021 15:12		 Bahçeli: Zulüm 1453'de başladı diyenlerin sütü lekelidir
29 Mayıs 2021 15:06
'Bugün dünyada ilk defa aynı anda 100 FM radyo yayını yapacak'
29 Mayıs 2021 14:56		 'Haziran sonunda Kanal İstanbul için temel atıyoruz'
29 Mayıs 2021 14:41
Kalın ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman'la görüştü
29 Mayıs 2021 14:33		 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Denizli'de ziyaretlerde bulundu
29 Mayıs 2021 13:17
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:50 - Edirne Vali Yardımcısı Uysal'dan, 'aşı kartı' açıklaması21:49 - Meriç Nehri, 'doğal sit, nitelikli koruma alanı' ilan edildi21:40 - Tünele ters yönden girdi, faciaya neden oldu: 2 ölü21:37 - Salda Gölü'ndeki sarımtırak görüntüye ilişkin açıklama21:29 - Resim öğretmeni, evini nostalji müzesine dönüştürdü21:28 - Üniversite sınavına giremedi ama gol kralı oldu
21:04 - Erdoğan: Okçuların yazdığı destanı SİHA'larla tekrarlıyoruz20:53 - DSİ'den çiftçilere gece sulama yapılması uyarısı20:38 - Türk Profesör: Türkiye'de salgın bu yaz tamamen bitebilir19:55 - Osmaneli Devlet Hastanesi Başhekimi trafik kazası geçirdi19:33 - Vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor19:23 - Covid-19'a karşı, 7 farklı yerli aşı
18:31 - Fizik profesörü, su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor18:28 - Karadeniz yaylaları ziyaretçilerini bekliyor18:26 - 'Nitelikli Eleman Desteği' sayesinde 100 bin kişi istihdam edildi18:17 - Suudi Arabistan, seyahat yasağı kararını 11 ülke için kaldırdı18:01 - İki polis memuru hakkında verilen beraat kararı bozuldu
17:32 - Anadolu Otoyolu'nda iki yolcu otobüsü çarpıştı: 8 yaralı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
'Temaslı Takibi Rehberi' güncellendi: Karantina süreleri uzadı
Ünlü spiker Fikret Engin hayatını kaybetti
40 gündür aranıyordu: Erkek arkadaşı öldürüp gömmüş
Gözler 1 Haziran'da: Açık alanlarda maske zorunluluğu kalkabilir
Diyanet aşı olmayanlar hakkında fetvayı verdi: Kul hakkı ihlalidir
2020 KPSS Önlisans'ta en başarılı üniversiteler
Vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor
Niğde'de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 10 yaralı
Uzmanlar 'renkli göz' akımına karşı uyardı
'Haziran sonunda Kanal İstanbul için temel atıyoruz'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
cacıkolik 2
tomekan 1
hiçbir şey olmasa dahi kesinlikle bir şeyler oldu 3
cimpi cimpi bitkisi 1
her şarkının altına yorum yapmak 1
obruk 1
Taksimde açılan cami 3
sene 2050 hala sözlüğe yazanlar 3
iyi ki seni dinlememişim 1
organik gıda 2
SON İLANLAR
TÜRMOB, Yeminli Mali Müşavirler sınav ilanı
Yalova Albel Altınova Akaryakıt 10 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Sivas Yıldızbelsan Geçici 3 İşçi Alacak
Kütahya Simav Jeotermal Elektrik Turizm 20 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Kastamonu Azdavay Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Karaman Belediyesi 31 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam