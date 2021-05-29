Meteoroloji'den bazı illerimiz için kuvvetli sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu akşam Giresun, Ordu ve Tokat çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
|29 Mayıs 2021 22:12
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülke genellikle hava parçalı ve az bulutlu olacak.
Karadeniz Bölgesi ve Akdeniz'in iç kesimleri ile Kırklareli, Osmaniye, Adana, Hatay ve Ardahan çevrelerinin yer yer çok bulutlu kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde geçeceği tahmin ediliyor.
YER YER KUVVETLİ OLMASI BEKLENİYOR
Yağışların bu akşam Giresun, Ordu ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor.
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