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EGM açıkladı: O şüpheli gözaltına alındı
Emniyet Genel Müdürlüğü, bazı sosyal medya platformlarında, Adana'da kadınları ve reşit olmayan kız çocuklarını zorlayarak cinsel şiddet uyguladığı iddia edilen şüpheli S.K.'nın gözaltına alındığını bildirdi.
|29 Mayıs 2021 22:14
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Emniyet Genel Müdürlüğü, bazı sosyal medya platformlarında, Adana'da kadınları ve reşit olmayan kız çocuklarını zorlayarak cinsel şiddet uyguladığı iddia edilen şüpheli S.K.'nın gözaltına alındığını bildirdi.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya platformlarına da yansıyan iddia ile ilgili firari şüpheli S.K, 29 Mayıs 2021 günü Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştır. Olaya ilişkin soruşturma çok yönlü devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.
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