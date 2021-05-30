2020 KPSS Önlisansta puanlar bu aralığa sıkıştı

ÖSYM Başkanlığı 2020 KPSS Önlisans Değerlendirme raporunu açıkladı. Rapora göre, sınava 921 bin aday katılmıştır. Ancak sınava katılan 32 bin 393 adayın en az bir ham puanı dahi oluşmamıştır. En az 1 ham puanı olan 889 bin adayın puanları ise 60 ila 69 puan aralığında oluşmuştur.

310 bin aday 60 ila 64,99 arasında puan alırken 279 bin aday ise 65 ila 69,99 arasında puan aldı. 122 bin aday 70 ila 74,99 arasında puan aldı. 90 ve üzerinde puan alan aday sayısı ise sadece 2 bin 390 oldu.

İşte ÖSYM Değerlendirme raporunda yer alan tablo