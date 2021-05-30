1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2020 KPSS Önlisansta puanlar bu aralığa sıkıştı

ÖSYM'nin yayımladığı 2020 KPSS Önlisans verilerine göre 889 bin adayın puanı 60 ila 69 puan aralığına sıkıştı.
 30 Mayıs 2021 00:01
+Aa- Yazdır
2020 KPSS Önlisansta puanlar bu aralığa sıkıştı

ÖSYM Başkanlığı 2020 KPSS Önlisans Değerlendirme raporunu açıkladı. Rapora göre, sınava 921 bin aday katılmıştır. Ancak sınava katılan 32 bin 393 adayın en az bir ham puanı dahi oluşmamıştır. En az 1 ham puanı olan 889 bin adayın puanları ise 60 ila 69 puan aralığında oluşmuştur.

310 bin aday 60 ila 64,99 arasında puan alırken 279 bin aday ise 65 ila 69,99 arasında puan aldı. 122 bin aday 70 ila 74,99 arasında puan aldı. 90 ve üzerinde puan alan aday sayısı ise sadece 2 bin 390 oldu.

İşte ÖSYM Değerlendirme raporunda yer alan tablo
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
2020 KPSS Önlisans'ta en başarılı üniversiteler
29 Mayıs 2021 16:01		 2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınav kılavuzu yayımlandı
28 Mayıs 2021 12:02
KPSS başvuruları bugün başlayacak, 300 TL ücrete yalanlama
28 Mayıs 2021 11:14		 Bakanlıktan, 250 personel alımına dair açıklama
27 Mayıs 2021 17:09
Kaymakamlık sınavı başvuru kılavuzu yayımlandı
26 Mayıs 2021 11:03		 Orman Genel Müdürlüğü 2083 işçi alacak
26 Mayıs 2021 07:44
Adalet Bakanlığı 418 kişilik personel alım sonuçlarını açıklamadı
26 Mayıs 2021 00:03		 Bakanlık, 2021/5 KPSS ile yerleşen adaylardan istenecek belgeleri açıkladı
25 Mayıs 2021 15:55
2021 ALES/1 sonuçları açıklandı
25 Mayıs 2021 15:54		 400 idare memuru alımı sözlü sonuçları açıklandı
25 Mayıs 2021 08:01
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:02 - 30 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları00:01 - Sözleşmeli süreli değerlendirilmesine dair yeni tarihli görüş yazısı00:01 - 2020 KPSS Önlisansta puanlar bu aralığa sıkıştı23:58 - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kazanan 'Chelsea'23:54 - Elon Musk'ın Starlink uyduları Şırnak semalarında görüldü23:40 - Azerbaycan'daki 3 maden yatağını Türk şirketleri işletecek
23:38 - Televizyonda gördü dikti, şimdi telefonla sipariş alıyor23:36 - 'Çalınan hesaplarda terör propagandası yapılıyor'23:15 - Yusufeli Barajı'na bağlı yolların yüzde 85'i tamamlandı23:12 - Küre Dağları yeşilin farklı tonlarıyla görsel şölen sunuyor23:11 - Ankara Halk Ekmek, yöresel ürünlerini çeşitlendirecek23:00 - Evde kumar oynayan 12 kişiye 110 bin 568 lira ceza
22:28 - Kahramanmaraş'ta askeri araç kaza yaptı: 6 yaralı22:14 - EGM açıkladı: O şüpheli gözaltına alındı22:12 - Meteoroloji'den bazı illerimiz için kuvvetli sağanak uyarısı21:50 - Edirne Vali Yardımcısı Uysal'dan, 'aşı kartı' açıklaması21:49 - Meriç Nehri, 'doğal sit, nitelikli koruma alanı' ilan edildi
21:40 - Tünele ters yönden girdi, faciaya neden oldu: 2 ölü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Sözleşmeli süreli değerlendirilmesine dair yeni tarihli görüş yazısı
2020 KPSS Önlisansta puanlar bu aralığa sıkıştı
30 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Dolar 1,7 olmuş bilgisayar alınmaz bu zamanda 2
yazın içilebilecek en güzel alkolsüz içecek 1
Yönetici yakın çevresinden sorumludur 1
sözlüğün hızı 2
yaz dizileri 1
döngü 1
bugünlerde kendimi hıyar gibi hissediyorum 3
yürüyen balık 1
obruk 1
durdur bu nikahı nikah memuru 2
SON İLANLAR
TÜRMOB, Yeminli Mali Müşavirler sınav ilanı
Yalova Albel Altınova Akaryakıt 10 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Sivas Yıldızbelsan Geçici 3 İşçi Alacak
Kütahya Simav Jeotermal Elektrik Turizm 20 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Kastamonu Azdavay Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Karaman Belediyesi 31 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam