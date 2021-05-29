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Ankara Halk Ekmek, yöresel ürünlerini çeşitlendirecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, kadın kooperatifleri ve yerli üreticilerin ürettiği bakliyatları satın alacak. Market ve büfelerinde satılan yöresel ürünlere yenileri eklenecek.
 29 Mayıs 2021 23:11
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Ankara Halk Ekmek, yöresel ürünlerini çeşitlendirecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Halk Ekmek Fabrikası kent genelinde 5 Başkent Market ve 2 Başkent Büfe'de satışa sunulan yöresel ürünlere yenisini eklemek için kurucuları özellikle kadınlardan oluşan kooperatifler ile masaya oturacak.

Kadın kooperatifleri ile görüşülüyor

Tarımsal üretim sözleşmesi, ilk etapta Haymana Yeşilyurtlu Kadınlar Tarımsal Kooperatifi, Güdül Boyalı Fengere Kadın Eli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Bala Afşar Bala'm Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile imzalandı.

[Fotoğraf: AA]

Halk Ekmek Fabrikası, Haymana Yeşilyurtlu Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifinden 2,5 ton fasulye, Güdül Boyalı Fengere Kadın Eli Tarımsal Kalkınma Kooperatifinden 3 ton yeşil mercimek, 3 ton pilavlık bulgur, 10 ton Ankara nohudu, Bala Afşar Bala'm Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinden ise 3 ton kırmızı mercimek, 1,5 ton köftelik bulgur, 3 ton pilavlık bulgur ve 3 ton da yeşil mercimek alımı yapacak.

Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı çiftçilerin de ürettikleri bakliyatların alımının yapılması planlanıyor.
Anadolu Ajansı
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