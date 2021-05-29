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Küre Dağları yeşilin farklı tonlarıyla görsel şölen sunuyor

Kastamonu ve Bartın sınırlarında yer alan Küre Dağları, ilkbahar aylarında yeşilin farklı tonlarına büründü.
 29 Mayıs 2021 23:12
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Küre Dağları yeşilin farklı tonlarıyla görsel şölen sunuyor

Ormanları, yaylaları ve kanyonlarıyla doğaseverlerin vazgeçilmez adresi Küre Dağları, her mevsim manzarasıyla dikkati çekiyor.

Sarp kayalıkların yanı sıra yemyeşil ormanlar ve geniş yaylalarda açan rengarenk çiçekler, ziyaretçilere adeta görsel şölen sunuyor.

Doğal güzellikleriyle dikkati çeken Küre Dağları, drone ile havadan da görüntülendi.
Anadolu Ajansı
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