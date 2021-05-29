1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kazanan 'Chelsea'

2020-2021 sezonu Şampiyonlar Ligi finalinde Man City ile Chelsea, Portekiz'de karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 1-0 kazanan Chelsea, Avrupa'nın en büyüğü oldu. Chelsea'ye galibiyeti getiren golü, 42. dakikada Havertz attı.
 29 Mayıs 2021 23:58
+Aa- Yazdır
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kazanan 'Chelsea'

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-21 sezonunun en büyüğü Chelsea oldu.

2011-12'de Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Chelsea, bu sezon da mutlu sona ulaşarak Kupa 1'i ikinci kez müzesine koymayı başardı.

Man City karşılaşmaya Ederson, Walker, Ruben Dias, Stones, Zinchenko, İlkay, De Bruyne, Bernardo, Mahrez, Sterling, Foden 11'i ile başladı.

Chelsea ise sahaya Mendy, Azpilicueta, James, Thiago, Rudiger, Chilwell, Kante, Jorginho, Mount, Werner, Havertz 11'i ile çıktı.

Chelsea'de sakatlanan Thiago Silva'nın yerine 39. dakikada Andreas Christensen oyuna dahil olurken, Man City'de ise Rüdiger'in darbesi ile yerde kalan De Bruyne, 60. dakikada yerini Jesus'a bırakmak zorunda kaldı. De Bruyne, gözünde oluşan şişlik ve gözyaşları içinde oyun alanı dışına geldi.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golü, 42. dakikada Havertz attı. Mendy'nin uzun pasında Chilwell, tek pas yaptı. Sol kanatta topla buluşan Mount, harika bir ara pası attı. Kaleci Ederson'dan kurtulan Havertz, topu boş ağlara gönderdi.

90 dakika sonunda 1-0 kazanan Chelsea, Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Şampiyonluk kutlamalarında 2 futbolcu üstü açık otobüsten düştü
29 Mayıs 2021 09:47		 Aziz Yıldırım, olağan seçimli genel kurul toplantısında konuşma yapacak
29 Mayıs 2021 08:30
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde finale yükseldi
28 Mayıs 2021 21:03		 Kırkpınar Yağlı Güreşleri bir hafta ertelendi
27 Mayıs 2021 23:09
Beşiktaş, Abdullah Avcı'ya 17 milyon TL tazminat ödeyecek
27 Mayıs 2021 20:59		 Altay, 18 yıl sonra Süper Lig'e yükseldi
26 Mayıs 2021 22:58
Trabzonspor'da ilk imzaları Gervinho ve Peres attı
26 Mayıs 2021 18:30		 Süper Lig'in gol kralı Boupendza, Atalanta yolunda
26 Mayıs 2021 16:21
Ali Koç'tan Diyanet'e mektup
26 Mayıs 2021 09:30		 Burak, annesini telefonla aradı, ağladı, ağlattı
24 Mayıs 2021 09:22
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:02 - 30 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları00:01 - Sözleşmeli süreli değerlendirilmesine dair yeni tarihli görüş yazısı00:01 - 2020 KPSS Önlisansta puanlar bu aralığa sıkıştı23:58 - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kazanan 'Chelsea'23:54 - Elon Musk'ın Starlink uyduları Şırnak semalarında görüldü23:40 - Azerbaycan'daki 3 maden yatağını Türk şirketleri işletecek
23:38 - Televizyonda gördü dikti, şimdi telefonla sipariş alıyor23:36 - 'Çalınan hesaplarda terör propagandası yapılıyor'23:15 - Yusufeli Barajı'na bağlı yolların yüzde 85'i tamamlandı23:12 - Küre Dağları yeşilin farklı tonlarıyla görsel şölen sunuyor23:11 - Ankara Halk Ekmek, yöresel ürünlerini çeşitlendirecek23:00 - Evde kumar oynayan 12 kişiye 110 bin 568 lira ceza
22:28 - Kahramanmaraş'ta askeri araç kaza yaptı: 6 yaralı22:14 - EGM açıkladı: O şüpheli gözaltına alındı22:12 - Meteoroloji'den bazı illerimiz için kuvvetli sağanak uyarısı21:50 - Edirne Vali Yardımcısı Uysal'dan, 'aşı kartı' açıklaması21:49 - Meriç Nehri, 'doğal sit, nitelikli koruma alanı' ilan edildi
21:40 - Tünele ters yönden girdi, faciaya neden oldu: 2 ölü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Sözleşmeli süreli değerlendirilmesine dair yeni tarihli görüş yazısı
2020 KPSS Önlisansta puanlar bu aralığa sıkıştı
30 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Dolar 1,7 olmuş bilgisayar alınmaz bu zamanda 2
yaz dizileri 1
eyiste viyadüğü 1
cacıkolik 2
bilgi çağı 3
salatalık 1
cimpi cimpi bitkisi 1
yürüyen balık 1
iyi ki seni dinlememişim 1
hiçbir şey olmasa dahi kesinlikle bir şeyler oldu 3
SON İLANLAR
TÜRMOB, Yeminli Mali Müşavirler sınav ilanı
Yalova Albel Altınova Akaryakıt 10 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Sivas Yıldızbelsan Geçici 3 İşçi Alacak
Kütahya Simav Jeotermal Elektrik Turizm 20 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Kastamonu Azdavay Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Karaman Belediyesi 31 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam