UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kazanan 'Chelsea'
|29 Mayıs 2021 23:58
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-21 sezonunun en büyüğü Chelsea oldu.
2011-12'de Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Chelsea, bu sezon da mutlu sona ulaşarak Kupa 1'i ikinci kez müzesine koymayı başardı.
Man City karşılaşmaya Ederson, Walker, Ruben Dias, Stones, Zinchenko, İlkay, De Bruyne, Bernardo, Mahrez, Sterling, Foden 11'i ile başladı.
Chelsea ise sahaya Mendy, Azpilicueta, James, Thiago, Rudiger, Chilwell, Kante, Jorginho, Mount, Werner, Havertz 11'i ile çıktı.
Chelsea'de sakatlanan Thiago Silva'nın yerine 39. dakikada Andreas Christensen oyuna dahil olurken, Man City'de ise Rüdiger'in darbesi ile yerde kalan De Bruyne, 60. dakikada yerini Jesus'a bırakmak zorunda kaldı. De Bruyne, gözünde oluşan şişlik ve gözyaşları içinde oyun alanı dışına geldi.
Chelsea'ye galibiyeti getiren golü, 42. dakikada Havertz attı. Mendy'nin uzun pasında Chilwell, tek pas yaptı. Sol kanatta topla buluşan Mount, harika bir ara pası attı. Kaleci Ederson'dan kurtulan Havertz, topu boş ağlara gönderdi.
90 dakika sonunda 1-0 kazanan Chelsea, Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.
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