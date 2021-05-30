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Ankara'ya şehit ateşi düştü

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Eren-15 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş'in Ankara'daki ailesine şehadet haberi verildi
 30 Mayıs 2021 06:40
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Ankara'ya şehit ateşi düştü

Jandarma yetkilileri, sağlık ekipleriyle geldikleri Keçiören ilçesi Kafkas Mahallesi'nde yaşayan Peruzat ve Hasan Keleş çiftine oğullarının şehit olduğu haberini verdi.

İki çocuk babası olan şehidin komşuları ve yakınları babaevinde bir araya gelirken evinin bulunduğu binaya polis ve jandarma ekipleri Türk bayrağı astı.

Evin önünde belediye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri de hazır bulundu.
Anadolu Ajansı
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