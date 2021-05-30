Vakaları sıfırlayan tatil beldesi turistleri bekliyor
İzmir'in Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ünlü tatil merkezinde yeni korona virüs vakasına rastlanmadığını açıkladı
|30 Mayıs 2021 06:46
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İzmir'in Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, sosyal medya hesabından dün itibariyle ünlü tatil merkezinde yeni korona virüs vakasına rastlanılmadığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Yasaklar kalktı, nereye gitsek? diye düşünmeyin. Sağlıklı tatil için Çeşme'ye gelin. İzmir Valiliği'nin açıkladığı verilere göre Çeşme'mizde yeni vakaya rastlanmadı" ifadelerine yer verildi.
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