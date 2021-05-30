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Meteoroloji saat vererek uyardı: Sağanak bekleniyor

Meteorolojinin yaptığı son tahminlere göre; sabah ve öğle saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Trakya'nın batısı ve Doğu Toroslar'ın yerel, akşam ve gece saatlerinde ise Marmara ve İç Ege'nin doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir ve Ardahan çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
 30 Mayıs 2021 07:02
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Meteoroloji saat vererek uyardı: Sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdumuzun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Trakya'nın batısı ve Doğu Toroslar'ın yerel, akşam ve gece saatlerinde ise Marmara ve İç Ege'nin doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir ve Ardahan çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir.

RÜZGAR: Batı ve iç kesimlerde genellikle batılı ve kuzeybatılı, Akdeniz bölgesinde güneyli; doğu kesimlerde ise güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Göller Yöresinde yer yer güneybatılı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
Memurlar.Net
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