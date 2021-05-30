'Zincir market' düzenlemesi Meclis'e geliyor

Ticaret Bakanlığı, ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini alarak Perakende Ticaretin Düzenlemesi Hakkındaki Kanun Taslağı üzerindeki çalışmalarını tamamladı. Taslağın önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığındaki bir toplantıda ele alınacağı ve son şeklinin verileceği öğrenildi.

Getirilen bazı düzenlemeler şöyle:

Zincir marketlerde toplam raf alanının en az yüzde biri yöresel ürünlere ayrılacak.

Alanı 1.500 metrekareden büyük zincir mağazalar hariç, gıda perakende sektöründe faaliyet gösteren zincir mağazalarda; sigara, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satılamayacak.

Zincir marketler pazar günleri saat 11.00'den önce açılamayacak.

Mahalle bakkalları ve küçük esnaf, ucuz ürüne ulaşmak için tedarik ve dağıtım kooperatifleri kurabilecek. Belediyeler ile esnaf temsilcileri de tedarik ve dağıtım amaçlı bu kooperatiflere ortak olabilecek.

NÜFUS VE MESAFE

Zincir marketlerle ilgili "nüfus ve mesafe kriteri getirilen" ayrı bir taslak da hazırlanıyor. AVM'lerin birbirine uzaklığının en az 5 km olması, bakkallara 200 metre mesafede zincir market açılmaması, nüfusu 5 binden az olan yerlerde en fazla iki zincir market açılması gibi kurallar getiriliyor. Nüfusu 2 binden az yerlerde ise 'zincir' açılamayacak.

AK Parti kaynakları "Son dönemde bakkal büyüklüğünde zincir mağaza açılıyor. Köylere kadar neredeyse girdiler. Bu durum haksız rekabeti getiriyor. Yeni düzenleme ile bunlar çözülecek" değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan "AVM'lerin pazar günleri tamamen kapalı olmasına" yönelik esnaf temsilcilerinden gelen öneriler de Cumhurbaşkanlığında yapılacak toplantıda masaya yatırılacak.

Yücel Kayaoğlu