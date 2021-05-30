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Aşılılar da 14 gün karantinada kalacak

Sağlık Bakanlığı, iki doz aşıyı yaptıranların da temaslı olması halinde 14 gün karantina uygulanmasına karar verdi
 30 Mayıs 2021 07:18
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Aşılılar da 14 gün karantinada kalacak

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu 'Temaslı Takibi Rehberi'ni güncelleyerek yakın temaslılar için, 10 gün olan karantina süresini 14 güne uzattı. Bu kişilerin karantina süresi daha önce 7'nci günde test sonucunun negatif çıkması halinde sonlandırılıyordu. Şimdiyse, semptom göstermeyen yakın temaslıların, PCR testinin negatif çıkması halinde 10'uncu günden sonra karantinası sonlandırılabilecek.

Güncellemeye göre Covid-19 aşısının iki dozunu olanlar tanı aldığında veya ikinci dozun 14'üncü gününden sonraki 3 ayda vakalarla teması olduğunda, temaslı olarak değerlendirilecek. Bu kişilerin karantinası 7'nci gün yapılan PCR testinin negatif çıkması halinde sonlandırılabilecek.

Varyantlarda kişilerin karantina süresi 14 gün olacak ve izolasyonun sonlandırılması için de PCR testi negatifliği aranacak. Pozitif olursa, süre 20 güne uzatılacak ve 20 günün sonunda tekrar test yapılacak.

"KARAR TEDBİR AMACIYLA ALINDI"

Sağlık Bilimleri Üniversitesinden Doç. Dr. Ümit Savaşçı, kararların, toplumu korumak amacıyla alınmış yerinde bir tedbir olduğunu belirtti. Savaşçı "12'nci ve 14'üncü günlerde de kontrol testlerinde sonuçlar pozitif çıkabiliyordu. Bu biraz da mutasyonlu suşların özellikle Hindistan mutasyonunun etkisini gözlemlemek amacıyla yapıldı. İngiltere'de, aşıya rağmen Hindistan varyantının görülmesinin ardından tekrar vaka artışı oldu. Bunu da gözlemlemek amacıyla sürenin 14 güne çıkarılması çok mantıklı oldu" dedi.

Aşı yapılanlara da temas halinde 14 gün karantina getirilmesinin, toplumu korumak adına iyi bir adım olduğunu aktaran Doç. Dr. Savaşçı "Bu karar da tedbir amacıyla alındı. Çünkü aşılı da olsa virüs kapıp birine bulaştırabilirler" ifadelerini kullandı.

NEŞRA DURMAZ
Türkiye
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