PKK, Kandil'e çocuk taşıyor
|30 Mayıs 2021 07:25
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Son olarak terör örgütünün Kerkük, Süleymaniye ve Mahmur bölgelerinden küçük yaşlarda çok sayıda çocuğu saflarına katmak için harekete geçtiği bildirildi. İkna etme kisvesi altında çocuklara ve ailelerine baskı kurarak örgüte katmaya çalışan terör örgütünün, çocuklara askeri ve siyasi eğitim vermeye başladığı öğrenildi.
Yeni katılan çocuklara dağıtılacak silah ve mühimmatın Suriye'den getirildiğini aktaran güvenlik kaynakları, eğitimlerini tamamlayan çocukların doğrudan Kandil'e gönderileceği bildirdi.
"OKUL AÇMA" ADI ALTINDA TOPLUYORLAR
Öte yandan, terör örgütü PKK/YPG'nin sahte belgelerle "okul açma" adı altında çocukları saflarına katma çalışması yürüttüğünü de ifade eden kaynaklar, "TSK'nın başarılı operasyonları ile etkisiz hale getirilen teröristlerin yerine eleman bulmakta zorlanan PKK'ya katılımın neredeyse sıfır seviyesine indi. Terör örgütü çareyi çocuklardan eleman temin etmede buldu" değerlendirmesini yapıyor.
Selçuk Böke
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