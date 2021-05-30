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İstihdam için 5 yeni destek: Kredi ve SGK prim katkısı

Pandemi döneminde 9 milyon 546 bin işsize yaklaşık 55 milyar TL tutarında destek veren hükümet, normalleşmeye geçilmesiyle de yeni istihdam oluşturmak için 5 yeni düzenlemeye gidiyor. Plana göre, ilave istihdama teşvik verilecek. İstihdam gençleri odaklayacak. Küçük ölçekli firmalara kredi desteği ile SGK ve işsizlik primi katkısı verilecek. Ara eleman ihtiyacı karşılanacak
 30 Mayıs 2021 07:44
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İstihdam için 5 yeni destek: Kredi ve SGK prim katkısı

Hükumet, koronavirüs salgının ekonomik etkilerinden en kısa sürede kurtulmak için yeni çalışmalar yürütüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, öncelikli olarak istihdamı iyileştirmek için önlemler alacak. Pandeminin başladığı günden bu yana 9 milyon 546 bin vatandaşa , yaklaşık 55 milyar TL tutarında destek veren hükumet, normalleşme döneminde de işsizliği azaltmak için çalışmalara başladı. Bu kapsamda yapılacak teşvikler 5 başlık altında toplandı.

İLAVE İSTİHDAMA DESTEK

İstihdamı iyileştirmek için verilen teşvikler yeniden gözden geçirilecek. İş yerlerine ilave istihdama verilen hükumet desteğinin miktarının artırılması da gündemde. Küçük ölçekli firmalardan likidite sıkıntısı çekenlere her bir kişiyi istihdam etmesi halinde 100 bin liraya varan kredi imkanı sağlanacak. İstihdam sözünü yerine getiren firmanın istihdam ettiği her bir kişi için 12 ay boyunca ödediği SGK ve İşsizlik sigortası primleri firmaya katkı olarak kredi faiz bakiyesinden düşülecek.

81 İLE BECERİ HARİTASI

Genç nüfusun iş gücüne katılmasına yönelik tedbirler de alınacak. Ara eleman problemini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yapılacak. Bu kapsamda, yeni nesil çalışma yöntemleri yaygınlaştırılacak. 81 ilin sektörel beceri haritası çıkarılacak, buna göre teşvik ve yönlendirme yapılacak.

KOSGEB projesiyle 100 bin kişiye iş

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB), 8 yılda işletmelere verdiği 832 milyon lira "Nitelikli Eleman Desteği" sayesinde 99 bin 173 yeni istihdam oluşturuldu. Bu doğrultuda geliştirilen Nitelikli Eleman Desteği kapsamında KOSGEB, 54 bin 650 işletmeye destek verdi. İşletmeler 64 bin 161 kez bu desteklerden faydalandı.

Şirketlerin %90'ı hayatta kaldı

Desteklenen işletmelere, 8 yılda 832 milyon lira ödeme yapıldı. Bu desteklerle 99 bin 173 yeni istihdam oluşturulurken, desteklenen işletmelerin yüzde 90'ı faaliyetlerine devam etti. İşletme başına düşen destek tutarı 15 bin 231 lira olurken işletmelerin yüzde 2,2'si destekleri 3 dönem boyunca kesintisiz kullandı. Destek, KOSGEB'in kamuoyunca en fazla tanınan ürünlerinden biri oldu ve işletmelerde istihdam kapasitesinin geliştirilmesinde önemli rol oynadı.

Nur Banu Aras
Yeni Şafak
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