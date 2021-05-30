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Ev almak isteyenlerin bütçesi 500 binin altı

Satılık ev arayan her 10 kişiden 7'sinin bütçesinin 500 bin liranın altında olduğu belirlendi. Konut almak için 25-40 yaş grubu 250-500 bin lira bütçe ayırırken, yüzde 39'luk oranla 55 yaş üzerinde bu rakamın 500 bin lirayı aştığı görüldü. En fazla arama İstanbul, Ankara, Antalya ve Bursa'da gerçekleşti
 30 Mayıs 2021 07:53
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Ev almak isteyenlerin bütçesi 500 binin altı

Türkiye'de konut satışlarının nisanda yüzde 124,1 artışla 96 bine dayanması konut talebindeki artışı ortaya koydu. Gayrimenkul platformu Emlakjet'in bütçe ve yaş gruplarına göre konut talebini inceleyen araştırması ise satılık ev arayanların yüzde 70'inin 500 bin liranın altında daire aradığını gösterdi. Verilere göre, Türkiye genelinde satılık daire bütçe dağılımına bakıldığında, ev arayanların yüzde 24'ünün bütçesi 250 bin liradan az olurken, yüzde 46'sının 250 bin - 500 bin lira aralığında olduğu belirlendi. Bununla birlikte satılık ev arayanların yüzde 22'sinin bütçesi 500 bin ile 1 milyon lira arasında yer alırken, yüzde 8'inin bütçesi 1 milyon liradan fazla.

YAŞ İLERLEDİKÇE BÜTÇE ARTIYOR

Yaş gruplarına göre bütçeler incelendiğinde, 18-24 yaş arası grup en çok 250 bin lira altı (yüzde 40) ve 250-500 bin lira (yüzde 40) bütçe ayırırken, yaş aralığı ilerledikçe ortalama bütçelerin de arttığı belirlendi. Buna göre, 25-40 yaş arası grupta en çok 250-500 bin liralık bütçe ayrılırken (yüzde 54), 500 bin lira üzeri daire bütçesi oranı en yüksek olan grup yüzde 39'luk oranla 55 yaş üzeri oldu.

ARAMALARIN %60'I SATILIK

Verilere göre, kullanıcıların büyük çoğunluğu satılık konut aramayı sürdürürken, nisan ayında konut araması yapanların oranı bir önceki ay ile aynı seviyede kaldı. Geçen yal konut arayanların yüzde 60'ı satılık, yüzde 40'ı kiraları aradı. Türkiye'de en çok konut araması yapılan 5 il sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa oldu.

BÜTÇESİ YETMEYEN KİRALIK BAKIYOR

Nisan ayı verilerini değerlendiren Emlakjet CEO'su Tolga İdikat, şu değerlendirmelerde bulundu: "Nisan ayında ele aldığımız satılık bütçe dosyasına göre en çok arama 250 bin TL ile 500 bin TL arasındaki daireler için yapılıyor. 500 bin TL altı daire arayan gruplar tüm kullanıcıların yüzde 70'ini oluşturuyor. Bu gruptaki satılık ilanlarsa tüm ilanların yalnızca yüzde 55'ini oluşturuyor. Satılık piyasasındaki bütçesine göre konutu bulamayıp kiralık konuta yönelen kullanıcılar da kiralıklara talebi arttıran faktörlerden."

FİYAT ARTIŞ HIZI AYLIK YÜZDE 3

İlçelere göre bakıldığında, en çok konut araması İstanbul-Beylikdüzü'nde gerçekleşirken, aylık satılık daire fiyat değişimi ise yüzde 3 ile yukarı yönlü oldu. Beylikdüzü'nde satılık daire fiyat değişimi geçen ay da eksi yüzde 2 olmuştu. Nisan ayında ilçelere göre konut aramasında Beylikdüzü'nü sırasıyla Gaziantep Şahinbey, Konya Selçuklu, Ankara Keçiören ve Çankaya ilçeleri takip etti. İlçeler bazında aylık satılık daire fiyat değişiminde ise Konya Selçuklu ve Ankara Keçiören ilçeleri yüzde 3 artışla Beylikdüzü'nü yakaladı.

Hamide Hangül

Yeni Şafak
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