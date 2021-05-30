1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hastası tarafından bıçaklanan cerrah: İyi niyetimin kurbanı oldum

Ankara'da hastası Bayram Nargüner'in bıçaklı saldırısına uğrayan Dr. Ertan İskender: "Ayağı kesilecekti, üç parmağını feda edip ayağını kurtardık. Hastanede psikolojik kriz geçirdi, pencereden atlamaya kalkıştı, engelledik. Ben onun hayatını kurtardım, o beni öldürmek istedi."
 30 Mayıs 2021 08:11
+Aa- Yazdır
Hastası tarafından bıçaklanan cerrah: İyi niyetimin kurbanı oldum

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin poliklinik bölümünde 2 gün önce hasta Bayram Nargüner, ortopedi asistanı doktor Ertan İskender'e bıçakla saldırdı. Doktor İskender, saldırıda sırtının sağ bölümünden ve sağ elinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Ertan Yıldırım, saldırıyla biten süreci hasta yatağında Hürriyet'ten Fatma Aksu'ya şöyle anlattı:

HALİNE ACIYORDUM

"6 aydır takip ettiğimiz hastaydı. Ayağının üzerinden araç geçmişti. Takip ettiğimiz süreçte hastanın psikolojik rahatsızlığını gördük. Kriz geçirip camdan atlayacaktı, biz engelledik. Ailesiyle duygusal bağımız oldu. Durumlarına acıyor, üzülüyorduk. O dönem yatan hastalardan en çok ilgi gösterdiğimiz, en özendiğimiz Bayram'dı. Onu özellikle ben sakinleştiriyordum. Ayağının yarısı kesilecekti. Uyguladığımız tedaviyle sadece 3 parmağını kesip ayağını kurtardık. Bu hastanede psikiyatri servisi olmadığı için, 3 ay bizim takibimizde kaldı. Ameliyatını yaptık, iyileşti, taburcu ettik. Arada kontrole geliyordu.

20 DAKİKA KONUŞTUK

O gün ameliyathaneden sonra polikliniğe uğramak için inmiştim. O da polikliniğe gelmişti ve kendisiyle bir arkadaşım ilgileniyordu. Yarasının iyi olduğunu, artık gelmesi gerekmediğini söyledik. O da bize iyi olmadığını anlatmaya çalışıyor ancak agresif şekilde arkadaşıma yükleniyordu. Tecrübelerimle, onunla iletişimde daha etkili olduğum için, beni dinler diye hastanın yanına gittim ve ilgilendim. Bir bilek ve diz ağrısından şikayet ediyordu. 20 dakika boyunca defalarca anlattım. Bizimle ilgili kısmın çözüldüğünü, ağrılarının hareketsiz kaldığından olduğunu, ilaçla geçebileceğini, geçmezse fizik tedavi göreceğini anlattım. Ama hasta her seferinde daha çok tepki vermeye başladı. Saldırganlaşan hastaları, böyle durumda bırakıp gidiyoruz. Orada da, 'Bayram Bey, artık gelmeniz gerekmiyor' deyip odadan çıktık.

3 SANİYEDE OLDU

Arkamızdan hakaretler etti. Diğer hekim arkadaşımdan güvenlik çağırmasını istedim ve oradan ayrıldık. Poliklinik çıkışına doğru yürüdük. Tam kapıya yaklaşmıştım ki, bir arkadaşım bana seslendi. O anda bel bölgesinden bıçak darbesi aldım. Elimle o bölgeyi tutunca bir daha vurdu. Elimden de darbe aldım Her şey 3 saniye içinde olup bitti."

MESLEK HAYATIM BİTEBİLİR

Saldırganın bıçağı, Dr. Ertan İskender'in bir anlamda geleceğini de kesip attı: "Üçüncü ve dördüncü parmağım kesildi... Yüzük ve orta parmak. Biri uç kısmından kopuktu, diğerinde de tendon dediğimiz, parmağı hareket ettiren sinir ve damar kesilmişti. Ameliyat 4.5 saat sürdü. Kesilen parmağı tekrar yerine dikmeye çalıştı cerrah arkadaşlar. Parmağın durumu 3-4 gün içinde belli olacak. Belimdeki bıçak darbesiyle ilgili, başta bir şey yok dediler ama aynı bacakta uyuşukluk şikayetlerim oldu. 5 saat önce tekrar ameliyata aldılar. Toplam 2 kere ameliyat geçirdim ve ne olacağı belli değil. Cerrahlık yapıp yapamayacağım, tekrar dikilen parçanın tutup tutmayacağını bilmiyorum."

UZMAN OLMAMA 2 YILIM KALMIŞTI

Bu mesleğe gençliğimizi verdik. Hem lise hem üniversite hayatımız, diğer bölümlere göre bir tık daha zordu. TUS (uzmanlık sınavı) dönemi yıpratan bir süreç. Asistanlık şartları, gerek çalışma gerek nöbet şartları, böyle bir hastanede zorlu olabiliyor. Yakınlarımıza anlatıyoruz, abarttığımızı düşünüp inanmıyorlar. 30 yaşıma gireceğim 27 Temmuz'da. 32 yaşında uzman olacaktım. İki yılım kalmıştı."

TÜRKMENELİ'NDEN GAZİ TIP FAKÜLTESİ'NE...

Irak Türkmen'i olan Ertan İskender 1991 yılında Tuzhurmatu kasabasında doğdu. Babası Irak'ta çok ünlü bir matematik profesörü olan Hasan İskender, annesi ise Sağlık Bakanlığı'nda memurdu. Çocukluğu babasının görevi nedeniyle Polonya'da geçti. Irak ABD tarafından işgal edilince ailecek memleketlerine dönmek zorunda kaldılar. Babası Tikrit Üniversitesi'nde matematik bölümünün başına geçti. Çok başarılı bir öğrenci olan Ertan, 2009'da girdiği sınavları kazanarak Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. Ailesini geride bırakıp Ankara'ya geldi.

EŞİYLE İSTANBUL'DA TANIŞTI

Tıp Fakültesi'ni dereceyle bitiren Ertan İskender, 2014'te Türk vatandaşlığına geçti. Bir İstanbul gezisi sırasında kendisi gibi Irak Türkmenlerinden Erbilli diş hekimi İlaf'a aşık oldu. Pratisyen hekim olarak çalıştığı sırada evlendiler. Bugün 3.5 yaşında olan oğulları Mert dünyaya geldi. Arkadaşlarının "Dünyanın en iyi babası" diye anlattığı Ertan, aynı yıl TUS'u kazanarak Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Kliniği'nde çalışmaya başladı. Hedefi, kendisine yapılan yatırımı 'Anavatanım' dediği Türkiye'ye en iyi şekilde hizmet ederek ödemekti. Her şey tam da hayallerindeki gibi gidiyordu, ta ki önceki gün yaşanan o saldırıya kadar.

MEMLEKETİNDE ÜZÜNTÜ YARATTI

Saldırı Irak Türkmenleri arasında da geniş yankı buldu. Irak Türkmen Cephesi eski başkanlarından, Kerkük milletvekili Erşat Salihi sosyal medya hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı etiketleyerek şu mesajı paylaştı: "Tuzhurmatu'da savaştan çıkmış, Türkiye'de eğitim görüp doktorluk yapan Ertan İskender bir hasta yakını tarafından bıçaklanmıştır. Genç Türkmen doktorumuza yapılan saldırının cezasız kalmayacağından şüphemiz yoktur. Olayın takipçisi olan Dr. Fahrettin Koca'ya da teşekkür ediyoruz."

DÜNYANIN EN İYİ BABASI

Arkadaşları, 3.5 yaşında Mert adında oğlu olan Dr. İskender'i, "Dünyanın en iyi babası" diye tanımlıyor.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kovalamaca sonucu yakalanan sürücü: Dişim düştü, dişimi bulun!
30 Mayıs 2021 09:16		 Hayatını zindana çevirdi! Sosyal medyada eskort hesabı
30 Mayıs 2021 08:39
Silahlı kavga ihbarına giden polis aracına 'kiremitli' saldırı
30 Mayıs 2021 06:55		 Adana'da evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
30 Mayıs 2021 06:34
Husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı
30 Mayıs 2021 06:20		 Kahramanmaraş'ta askeri araç kaza yaptı: 6 yaralı
29 Mayıs 2021 22:28
EGM açıkladı: O şüpheli gözaltına alındı
29 Mayıs 2021 22:14		 Tünele ters yönden girdi, faciaya neden oldu: 2 ölü
29 Mayıs 2021 21:40
Osmaneli Devlet Hastanesi Başhekimi trafik kazası geçirdi
29 Mayıs 2021 19:55		 Anadolu Otoyolu'nda iki yolcu otobüsü çarpıştı: 8 yaralı
29 Mayıs 2021 17:32
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:16 - Kovalamaca sonucu yakalanan sürücü: Dişim düştü, dişimi bulun!09:10 - 48 yıllık kitapta 'Musk' kehaneti! Adı geçiyor09:00 - Yapılandırma paketinde buna dikkat! 3 yıl boyunca vergi indirimi08:45 - Şehirler arası seyahatlere 'normalleşme' indirimi08:39 - Hayatını zindana çevirdi! Sosyal medyada eskort hesabı08:30 - İllere göre normalleşme
08:22 - Savcı satırlı katile 'haksız tahrik indirimi' istedi08:11 - Hastası tarafından bıçaklanan cerrah: İyi niyetimin kurbanı oldum08:00 - Bakan Selçuk'tan telafi eğitim, karne, okulların açılması açıklaması07:53 - Ev almak isteyenlerin bütçesi 500 binin altı07:44 - İstihdam için 5 yeni destek: Kredi ve SGK prim katkısı07:35 - Uzmanlardan uyarı: Dikkat 5 bini henüz görmedik!
07:25 - PKK, Kandil'e çocuk taşıyor07:18 - Aşılılar da 14 gün karantinada kalacak07:10 - 'Zincir market' düzenlemesi Meclis'e geliyor07:02 - Meteoroloji saat vererek uyardı: Sağanak bekleniyor06:55 - Silahlı kavga ihbarına giden polis aracına 'kiremitli' saldırı
06:46 - Vakaları sıfırlayan tatil beldesi turistleri bekliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
2020 KPSS Önlisansta puanlar bu aralığa sıkıştı
Sözleşmeli süreli değerlendirilmesine dair yeni tarihli görüş yazısı
Bakan Selçuk'tan telafi eğitim, karne, okulların açılması açıklaması
İllere göre normalleşme
'Zincir market' düzenlemesi Meclis'e geliyor
Ağrı'da çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu
Ankara'ya şehit ateşi düştü
Hayatını zindana çevirdi! Sosyal medyada eskort hesabı
Vakaları sıfırlayan tatil beldesi turistleri bekliyor
Uzmanlardan uyarı: Dikkat 5 bini henüz görmedik!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
salatalık 1
yaz dizileri 1
Taksimde açılan cami 3
1 haziran'da artık pek kısıtlamanın kalmaması 1
nükleer enerji 2
Sedat peker 1
livor 1
Dolar 1,7 olmuş bilgisayar alınmaz bu zamanda 2
obruk 1
eve varınca yazarsın 1
SON İLANLAR
TÜRMOB, Yeminli Mali Müşavirler sınav ilanı
Yalova Albel Altınova Akaryakıt 10 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Sivas Yıldızbelsan Geçici 3 İşçi Alacak
Kütahya Simav Jeotermal Elektrik Turizm 20 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Kastamonu Azdavay Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Karaman Belediyesi 31 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam