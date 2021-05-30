Hayatını zindana çevirdi! Sosyal medyada eskort hesabı

Sabah gazetesinden Yunus Emre Kavak'ın haberine göre; İstanbul'un Esenyurt ilçesinde tekstil firmasında çalışan 23 yaşındaki Merve Gürbüz, 3 yıl önce ayrılma kararı aldığı dini nikahlı eşi N.A. tarafından tehdit edildiğini belirterek kendisine yardım eli uzatılmasını istedi. Merve Gürbüz, 5 yıl önce henüz 18 yaşındayken N.A. ile imam nikahıyla evlendi. Çiftin bir kız çocuğu oldu. Ancak iddiaya göre N.A.'dan şiddet gören Merve, 3 yıl önce evden ayrılarak ailesinin yanına döndü. N.A. bunu bir türlü kabullenemedi. O günden sonra Merve ile ailesine hayatı zindan etmeye başladı.

AHLAKSIZ PAYLAŞIMLAR YAPTI

Yaşadığı süreci anlatan Merve Gürbüz şunları söyledi:

Ayrılma kararı aldıktan sonra beni tehdit etmeye başladı. Defalarca cep telefonu numaramı değiştirdim. Hep bir şekilde beni buldu. Adıma sahte sosyal medya hesapları açtı. İnsanlara, akrabalarıma ahlaksız paylaşımlar yaptı. Benim adıma eskort hesabı açtı, yetmedi annemin adına açtı. Babama küfürler etti, aileme de bana da hayatı zindan etti.

Bu yüzden ailemle de aram bozuldu. Hakkında uzaklaştırma kararı çıktı ama bunu da ihlal ediyor. Bana ölüm tehdidi mesajı atıyor. 'Sana hayatı zindan edeceğim, yüzüne kezzap dökeceğim. Sadece senin değil tüm ailenin hayatını karartacağım' diye mesajlar atıyor. Bana ait fotoğraflarla sosyal medya hesabı açıp, 'Bunlar dolandırıcı, annesi-babası dolandırıcı' diye iftiralar atıyor.

Bana ait olan fotoğrafları iznim olmadan kullanıyor. Yeni bir hayat kurmak, yoluma devam etmek istiyorum. Ben yaşamak istiyorum. Çok korkuyorum. Ölmek, öldürülmek istemiyorum. Ne olur bu adamı benden uzaklaştırın.