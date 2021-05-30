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Yapılandırma paketinde buna dikkat! 3 yıl boyunca vergi indirimi

Milyonlarca vatandaşa salgınla mücadele sürecinde nefes aldıran yapılandırma paketi vergide yüzde 5 indirim verilen uyumlu mükellefi de 3 yıl korumaya alıyor
 30 Mayıs 2021 09:00
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Yapılandırma paketinde buna dikkat! 3 yıl boyunca vergi indirimi

Yapılandırma paketi, vergisini düzenli ödeyen ancak eksik beyanı ortaya çıkıp hakkında tarhiyat kesinleşen mükellefi de kapsıyor. Bu mükellefler sulh olup ödeme yaparsa 3 yıl kaybetmeyecek.

UYUMLU MÜKELLEF UNUTULMADI

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2017'de vergiye uyumlu mükelleflere yüzde 5'lik vergi indirimi uygulamaya başladı. Vergi, prim, öğrenci kredi borçları başta olmak üzere devlete olan borçlara yeniden yapılandırma fırsatı kapsamında pandemi döneminde sıkıntı yaşayan uyumlu mükellefleri de rahatlatan bir düzenlemeye gidildi.

Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Ayşe Dilbay, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 15 maddelik yapılandırma paketine ilişkin milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

KALAN BORÇ HESAPLANACAK

Dilbay, kasımda yaşama geçirilen yapılandırma kapsamında ikinci taksit ödemelerinin yapıldığını belirterek, "Üçüncü taksit bu ay. Bu mükellefler dilerlerse o kanun kapsamında ödemelerine devam edecek, dilerlerse çıkan bu kanunun kapsamında ödeme yapabilecek. Ödenmiş tutarlar o kanun hükümlerine göre mahsup edilecek, kalan borç yeniden bu kanuna göre yapılandırılacak" diye konuştu.

Yeni yapılandırma katsayıların yüksek olduğunu ancak 18 ay zaman kazandırdığına işaret eden Dilbay, "Önceki yasada yüzde 4.5 katsayı, burada yüzde 9 ama 18 aylık bir süre kazanımı söz konusu" dedi.

Gelir Vergisi Kanunu'nda gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin uyumlu mükelleflere yönelik yüzde 5 vergi indirimini anımsatan Dilbay, "Mevcut yasada ikmalen, resen idarece tarhiyat yapılması bu indirim mekanizmasından yararlanmayı etkiliyor, kesinleştiği takdirde geleceğe yönelik üç yıl indirimden yararlanamıyorsunuz. Şimdi mükelleflerimize bir sulh imkanı veriliyor" ifadelerini kullandı.

HAZAL ATEŞ
Sabah
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