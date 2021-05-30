48 yıllık kitapta 'Musk' kehaneti! Adı geçiyor
Günümüzde Mars'a insan kolonisi kurmak için kolları sıvayan işadamı Elon Musk'ın isminin 1953'teki ünlü bir kitapta da geçtiği ortaya çıktı
|30 Mayıs 2021 09:10
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ABD'li fizikçi Wernher von Braun'un yıllar önce yazdığı kitap gerçek hayatla olan benzerliğiyle şaşırttı. Mars'a yolculuğu anlatan "Project Mars: A Technical Tale" isimli bilim kurgu romanında, Mars'taki yaşamı yönetecek kişinin adının "Elon" olması şaşırttı.
'KADER! KAÇIŞ YOK'
Aralık 2020'de Elon Musk, Twitter'da "Kader, Kader. Kaçış yok! Bu benim için" şeklinde gönderi paylaşmıştı. Paylaşım üzerine uzay mühendisi Toby Li "Kaderden bahsetmişken Von Braun'un 'Mars Projesi' kitabında 'Elon' adında bir kişiye atıfta bulunduğunu biliyor muydunuz?" yorumu yapmıştı.
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