1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kovalamaca sonucu yakalanan sürücü: Dişim düştü, dişimi bulun!

Bursa'da haraketli saatler yaşandı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 4 kişi, polisi görünce otomobil ile kaçtı. Emre R.Y., Cem E.Ç., Volkan A., ve Yusuf Ö., yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sonunda yakalandı. Gözaltına alınan kişilerden Emre R.Y., . "Dişim düştü, dişimi bulmam lazım" demesi herkesi şaşırttı.
 30 Mayıs 2021 09:16
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

İlginç olay, merkez Osmangazi ilçesi, Özdilek kavşağında devriye görevi yapan Motosikletli Yunus Timleri, 16 FV 646 plakalı otomobilin, kendilerini görünce geri giderek kaçmaya başladığını fark etti.

Ekipler, kaçan otomobili yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sonunda Hürriyet Mahallesine bağlı Ragıp sokak üzerinde kıstırıp yakaladı.

Sürücü Emre R.Y. ile yanındaki arkadaşları Cem E.Ç., Volkan A., ve Yusuf Ö'nün izin belgeleri olmadığı belirlendi. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada ise pompalı tüfek ve silah bulundu.

'DİŞİM DÜŞTÜ DİŞİMİ BULUN'

Sürücü Emre R.Y., Dişim düştü dişimi bulmam lazım ağrı yapıyor demesi dikkatlerden kaçmadı. Cem E.Ç. ise neden kaçtınız sorusuna arabayı arkadaşım kullanıyordu. Ona sorun" dedi.

Toplam 4 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesi ile 12 bin 600 TL para cezası kesildi. Polis ekipleri yapılan aramada sürücü Emre R.Y'nin düşen dişini bularak teslim etti.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ticari takside kadınla tartışıp, taksi şoförüne kurşun yağdırdı
30 Mayıs 2021 12:58		 Tartıştığı eşini 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü
30 Mayıs 2021 12:22
Esenyurt'ta sudan zehirlenme iddiası: Hastaneye akın ettiler
30 Mayıs 2021 10:30		 27 yaşındaki kadın başından vurulmuş halde evinde ölü bulundu
30 Mayıs 2021 09:54
Hayatını zindana çevirdi! Sosyal medyada eskort hesabı
30 Mayıs 2021 08:39		 Hastası tarafından bıçaklanan cerrah: İyi niyetimin kurbanı oldum
30 Mayıs 2021 08:11
Silahlı kavga ihbarına giden polis aracına 'kiremitli' saldırı
30 Mayıs 2021 06:55		 Adana'da evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
30 Mayıs 2021 06:34
Husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı
30 Mayıs 2021 06:20		 Kahramanmaraş'ta askeri araç kaza yaptı: 6 yaralı
29 Mayıs 2021 22:28
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:47 - Vergi ve yapılandırma ödemelerinde son gün yarın12:43 - NASA, Samanyolu'nun merkezinin mozaik görselini yayınladı12:32 - İkna üzerine aşı olan 86 yaşındaki Ozan Mehmet'ten teşekkür şiiri12:22 - Tartıştığı eşini 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü12:18 - 70'lik dede şalvarını giydi, basketbol topunu alıp potanın önüne koştu12:10 - Gözler Kabine Toplantısı'nda: Normalleşmenin yol haritası belirlenecek
11:59 - Anne karnında savaştı: Doktorların 'mucize' bebeği11:50 - Bu obada ayı ve kurt görene 10 günlük tatil bedava11:46 - Koronavirüs nedeniyle ertelenen İSG/1 sınavı yapıldı11:35 - Türk savunma sanayisi ürünlerinin saha başarısı yabancıların dikkatini çekiyor11:26 - Sümela Manastırı'ndaki restorasyonun yüzde 80'i tamamlandı11:17 - 'Kuraklıktan etkilenen il sayısı 41'
11:09 - Meclis, yoğun gündemle çalışacağı yeni bir haftaya giriyor11:05 - Genç nüfusun BES'e dahil edilmesiyle ilk yılda 3 milyar liralık fon birikebilecek10:59 - MTÜ'de üç fakülteye dekan ataması yapıldı10:55 - MSB: FETÖ'den 2 bin 493 personel hakkında idari süreç sürüyor10:46 - Uzmanı uyardı: Kene, 900'e yakın hastalığı nakledebilir
10:34 - Sayıştay Başkanı seçimi için başvuru süreci başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Ziya Selçuk'tan telafi eğitimi, karne ve okulların açılması açıklaması
Uzmanlardan illere göre normalleşelim önerisi
2020 KPSS Önlisansta puanlar bu aralığa sıkıştı
'Zincir market' düzenlemesi Meclis'e geliyor
Sözleşmeli süreli değerlendirilmesine dair yeni tarihli görüş yazısı
Bir teknoloji devi daha Türkiye'de akıllı telefon üretimine başladı
Meteoroloji saat vererek uyardı: Sağanak bekleniyor
Şehirler arası seyahatlere 'normalleşme' indirimi
Hayatını zindana çevirdi! Sosyal medyada eskort hesabı
Ağrı'da çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
obruk 2
Üstüne para verip bu ülkeden gitmek 3
yürüyen balık 1
organik gıda 2
yaz dizileri 1
cacıkolik 2
durdur bu nikahı nikah memuru 2
Taksimde açılan cami 3
yarın ola hayrola 1
her şarkının altına yorum yapmak 1
SON İLANLAR
TÜRMOB, Yeminli Mali Müşavirler sınav ilanı
Yalova Albel Altınova Akaryakıt 10 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Sivas Yıldızbelsan Geçici 3 İşçi Alacak
Kütahya Simav Jeotermal Elektrik Turizm 20 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Kastamonu Azdavay Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Karaman Belediyesi 31 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam