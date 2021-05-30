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Koronavirüs geçirenler hangi aşıyı yaptırmalı?

Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, COVID-19'u geçirip BioNTech ile aşılananlarda ciddi yan etkiler görülebildiğini belirterek, "Bu nedenle COVID-19'u atlatanlar Sinovac ile aşılansın" önerisinde bulundu.
 30 Mayıs 2021 09:25
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Koronavirüs geçirenler hangi aşıyı yaptırmalı?

Prof. Dr. Kurugöl, Hürriyet'ten Meltem Özgenç'e şunları söyledi: "COVID-19'u ister hafif, ister ağır geçirmiş olsun aşı sırası gelip BioNTech'i tercih eden çok kişide ağır yan etki oluştuğunu tespit ettik.

Bu kişilerde aşırı halsizlik, yorgunluk, ateş, lenf bezlerinde büyüme, kolda aşırı ağrı, güçsüzlük yani COVID-19 benzeri bulgular ortaya çıktı.

Bu nedenle hastalığı atlatan kişilerin BioNTech yerine Sinovac ile aşılanmalarını tavsiye ediyorum.

Sanırım yetkili makamlar da bu konuda bir araştırma yapıp gerekli uyarıyı yapacaktır. Sonuçta Türkiye'ye 270 milyon doz aşı geleceği söyleniyor. Bunların yaklaşık 70 milyonu Sinovac olacak. Bu nedenle kişilerin seçme hakkı var. Buna göre hareket edilirse daha uygun olacaktır."

TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK AĞUSTOSTA OLABİLİR

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı açıkladı: "Dünyada bağışıklık kazanma süresi Mart 2022 olarak düşünülüyor. Biz dünyada aşılamada 10. sıradayız.

Haziranda aşılanma oranları artarsa, günde 200 bin aşı yapılıyor, eğer 1 milyonun üzerine çıkarsak bağışıklığa dünya üzerinde erken ulaşan ülkeler arasına gireceğiz.

Şu andaki veriler ile ülkemizde toplumsal bağışıklığa ağustosun sonuna kadar ulaşacağız gibi görünüyor. Tabii aşı temininde bir sıkıntı yaşamazsak, halkımız inanarak aşısını yaptırırsa."

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