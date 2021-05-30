Koronavirüs geçirenler hangi aşıyı yaptırmalı?
|30 Mayıs 2021 09:25
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Prof. Dr. Kurugöl, Hürriyet'ten
Meltem Özgenç'e şunları söyledi: "COVID-19'u ister hafif, ister ağır
geçirmiş olsun aşı sırası gelip BioNTech'i tercih eden çok kişide ağır yan etki
oluştuğunu tespit ettik.
Bu kişilerde aşırı halsizlik, yorgunluk, ateş, lenf bezlerinde büyüme, kolda
aşırı ağrı, güçsüzlük yani COVID-19 benzeri bulgular ortaya çıktı.
Bu nedenle hastalığı atlatan kişilerin BioNTech yerine Sinovac ile aşılanmalarını
tavsiye ediyorum.
Sanırım yetkili makamlar da bu konuda bir araştırma yapıp gerekli uyarıyı yapacaktır.
Sonuçta Türkiye'ye 270 milyon doz aşı geleceği söyleniyor. Bunların yaklaşık
70 milyonu Sinovac olacak. Bu nedenle kişilerin seçme hakkı var. Buna göre hareket
edilirse daha uygun olacaktır."
TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK AĞUSTOSTA OLABİLİR
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı açıkladı: "Dünyada bağışıklık kazanma süresi Mart 2022 olarak düşünülüyor. Biz dünyada aşılamada 10. sıradayız.
Haziranda aşılanma oranları artarsa, günde 200 bin aşı yapılıyor, eğer 1 milyonun
üzerine çıkarsak bağışıklığa dünya üzerinde erken ulaşan ülkeler arasına gireceğiz.
Şu andaki veriler ile ülkemizde toplumsal bağışıklığa ağustosun sonuna kadar ulaşacağız gibi görünüyor. Tabii aşı temininde bir sıkıntı yaşamazsak, halkımız inanarak aşısını yaptırırsa."
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