Mehmetçiğe pusuya giden 4 üst düzey PKK'lı öldürüldü

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre; Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Kuzey Irak'ta Pençe-Şimşek harekatını sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına karşı eylem yapmak amacıyla Suriye'den bölgeye üst düzey dört PKK'lının geçtiği bilgisini aldı. Adım adım izlenen grubun yanlarında çok sayıda silah ve patlayıcı mühimmat taşıdıklarının tespit edilmesi üzerine operasyon kararı verildi. Terörist grubun aracı, sivil yerleşim bölgelerinden uzaklaşır uzaklaşmaz nokta operasyonla imha edildi. Terörist grubun yanlarında taşıdığı yüklü miktarda patlayıcı da operasyon sırasında infilak etti.

GRİ KATEGORİDE

Öldürülen teröristlerden birinin gri kategoride yer alan Selahattin Dede olduğu belirlendi. Dede'nin yanında "Dilgeş" kod adlı Mehmet Emin Alkaş, İran uyruklu "Dara Beritan" kod adlı Babek Ebdilselendeci ve operasyon sonrası kimliği belirlenemeyecek hale gelen bir terörist olduğu saptandı. 10 yılı aşkın süredir örgüt içinde yer alan Dede, 2012-2015 yılları arasında Yüksekova kırsalında çok sayıda silahlı eyleme katılmıştı. 2020 yılı başında Kandil'e geçen Selahattin Dede'nin, bu yaz örgüt içinde önemli bir pozisyona getirilmesi bekleniyordu.