27 yaşındaki kadın başından vurulmuş halde evinde ölü bulundu
|30 Mayıs 2021 09:54
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Alınan bilgiye göre, Hacettepe Mahallesi Ulucanlar Caddesi'ndeki Murat Apartmanı sakinleri, 3 ay önce kiracı olarak taşınan komşularının evinden koku gelmesi üzerine durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çilingirle kapısını açtırdıkları evde, 27 yaşındaki Tuğçe Ünsal'ın cansız bedeniyle karşılaştı.
Ünsal'ın bir süre önce silahla tek el ateş edilerek başından vurulduğunu belirleyen ekipler, evdeki inceleme sırasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.
Olay yerindeki incelemenin ardından kadının cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Cinayet Büro Amirliğince, olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatıldı.
Öte yandan, Ünsal'ın uyuşturucu ve sahte para bulundurmaktan 11 suç kaydının olduğu ve geçen yıl eski eşiyle üzerlerinde 4 gram eroinle yakalandıkları öğrenildi.
- "Silah sesi duymadık"
Apartmanın yöneticisi Murat Doğramacı, komşularının evinden 3 gün boyunca devam eden koku üzerine, evi açması için ev sahibini aradıklarını söyledi.
Ev sahibinin kapıyı açamaması üzerine saat 19.00'da polis ekiplerini aradıklarını belirten Doğramacı, "Polis ekipleri, çilingir vasıtasıyla kapıyı açtı. İçeriden bir kadının ölü olduğunu gördük. Tek başına yaşıyor. Bayan kuaförlüğü yapıyor diye duymuştuk. Silah sesi duymadık. 3 gündür koku alıyorduk, bugün yoğunlaştı." ifadelerini kullandı.
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