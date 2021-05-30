Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan ziyareti öncesi mesaj
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'a gerçekleştireceği ziyaret öncesi açıklamada bulundu. Çavuşoğlu, "Yunanistan'a pozitif bir gündemle gidiyorum" dedi.
|30 Mayıs 2021 10:23
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Yunanistan'a gerçekleştireceği ziyaret öncesi açıklamada bulundu.
Bakan Çavuşoğlu, "Yunanistan'a pozitif bir gündemle gidiyorum" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Batı Trakya'da Müslüman Türk azınlık temsilcileriyle bir araya gelecek.
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