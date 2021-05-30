1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Esenyurt'ta sudan zehirlenme iddiası: Hastaneye akın ettiler

Esenyurt'ta yaşayan çok sayıda yetişkin ve çocuk, şebeke suyundan zehirlendikleri iddiasıyla hastanelere akın etti. Yaklaşık 100'ün üzerinde hastanenelere müracaat olduğu öğrenilirken, hastaların kusma, ishal ve bulantı şikayetlerinin ortak olduğunu öğrenildi. Yetkililerin su örnekleri alıp konuyla ilgili inceleme yaptığı belirtildi
 30 Mayıs 2021 10:30
+Aa- Yazdır
Esenyurt'ta sudan zehirlenme iddiası: Hastaneye akın ettiler

İddiaya göre, Esenyurt'ta yaşayan vatandaşlar kusma ve ateş problemiyle hastaneye gitti.

Hastanede tetkikleri yapılan vatandaşlar tedavilerinin ardından evlerine gönderildi. Ancak başka kişilerin de aynı sorunla hastaneye gitmesi üzerine içme suyundan şüphelenen vatandaşlar durumu İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine içme sularından numune alınarak test için laboratuvarlara götürüldü. Bir hasta yakını ise doktorun kendilerine şebeke suyuna lağam suyunun karıştığında şüphelendiklerini ve bir süre tedbir amaçlı olarak hazır yani paketli sulardan tüketmelerini tavsiye ettiğini söyledi.

"İçme suyuna lağam suyunun karıştığını söylediler"

Rahatsızlanan çocuklardan birinin yakını olan Hamza Barlıt, "Çocuğu mide bulantısından dolayı getirdik. Doktorlar içerde içme suyuna lağam suyunun karıştığını söylediler. Ondan dolayı birkaç gündür böyle şikayetler varmış. İçme suyu içmeyin dışarıdan hazır su için dediler. Serum bağladıkar bekliyoruz. Yukarıda da çocuk müşahade dolu hepsi. Hepsi serum bağlı hepsi de bu şikayetten dolayı gelmiş. Hepsi çocuk bir kaç tane de yetişkin var. Acildeki doktor söyledi bize böyle bir salgın varmış. Su temizlenmiş dedi ama hala devam ediyormuş, siz tedbir amaçlı hazır su için dedi" şeklinde konuştu.

"Bütün çocuklar aynı şikayetle geliyor"

Çocuğu rahatsızlanan Murat Yağcı ise"Kendi çocuğumu getirdim. Aşırı ishal oldu o şikayetle getirdik. Her hangi bir şey de vermedik. Su gibi akıyor çocukta. Sabah 10-11 civarı başladı. Bir şey de söylemediler. Farklı bir şey yemedi sadece mama veriyoruz çocuğa. İSKİ suyu çeşme suyu kullanıyoruz. Bize sudan dolayı zehirlenmeyle ilgili bilgi gelmedi. Şimdi bakıyorum bütün çocuklar aynı şikayetle geliyor. Bizim de şüphemiz odur hadi benim çocuğum gıda zehirlenmesi oldu. Buradaki çocukların hepsi mi gıda zehirlenmesi aynı gıdayı mı yediler. Biz ondan şüpheleniyoruz." dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ticari takside kadınla tartışıp, taksi şoförüne kurşun yağdırdı
30 Mayıs 2021 12:58		 Tartıştığı eşini 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü
30 Mayıs 2021 12:22
27 yaşındaki kadın başından vurulmuş halde evinde ölü bulundu
30 Mayıs 2021 09:54		 Kovalamaca sonucu yakalanan sürücü: Dişim düştü, dişimi bulun!
30 Mayıs 2021 09:16
Hayatını zindana çevirdi! Sosyal medyada eskort hesabı
30 Mayıs 2021 08:39		 Hastası tarafından bıçaklanan cerrah: İyi niyetimin kurbanı oldum
30 Mayıs 2021 08:11
Silahlı kavga ihbarına giden polis aracına 'kiremitli' saldırı
30 Mayıs 2021 06:55		 Adana'da evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
30 Mayıs 2021 06:34
Husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı
30 Mayıs 2021 06:20		 Kahramanmaraş'ta askeri araç kaza yaptı: 6 yaralı
29 Mayıs 2021 22:28
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:58 - Ticari takside kadınla tartışıp, taksi şoförüne kurşun yağdırdı12:47 - Vergi ve yapılandırma ödemelerinde son gün yarın12:43 - NASA, Samanyolu'nun merkezinin mozaik görselini yayınladı12:32 - İkna üzerine aşı olan 86 yaşındaki Ozan Mehmet'ten teşekkür şiiri12:22 - Tartıştığı eşini 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü12:18 - 70'lik dede şalvarını giydi, basketbol topunu alıp potanın önüne koştu
12:10 - Gözler Kabine Toplantısı'nda: Normalleşmenin yol haritası belirlenecek11:59 - Anne karnında savaştı: Doktorların 'mucize' bebeği11:50 - Bu obada ayı ve kurt görene 10 günlük tatil bedava11:46 - Koronavirüs nedeniyle ertelenen İSG/1 sınavı yapıldı11:35 - Türk savunma sanayisi ürünlerinin saha başarısı yabancıların dikkatini çekiyor11:26 - Sümela Manastırı'ndaki restorasyonun yüzde 80'i tamamlandı
11:17 - 'Kuraklıktan etkilenen il sayısı 41'11:09 - Meclis, yoğun gündemle çalışacağı yeni bir haftaya giriyor11:05 - Genç nüfusun BES'e dahil edilmesiyle ilk yılda 3 milyar liralık fon birikebilecek10:59 - MTÜ'de üç fakülteye dekan ataması yapıldı10:55 - MSB: FETÖ'den 2 bin 493 personel hakkında idari süreç sürüyor
10:46 - Uzmanı uyardı: Kene, 900'e yakın hastalığı nakledebilir
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Ziya Selçuk'tan telafi eğitimi, karne ve okulların açılması açıklaması
Uzmanlardan illere göre normalleşelim önerisi
2020 KPSS Önlisansta puanlar bu aralığa sıkıştı
'Zincir market' düzenlemesi Meclis'e geliyor
Sözleşmeli süreli değerlendirilmesine dair yeni tarihli görüş yazısı
Bir teknoloji devi daha Türkiye'de akıllı telefon üretimine başladı
Meteoroloji saat vererek uyardı: Sağanak bekleniyor
Şehirler arası seyahatlere 'normalleşme' indirimi
Hayatını zindana çevirdi! Sosyal medyada eskort hesabı
Ağrı'da çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tomekan 1
nükleer enerji 2
yarın ola hayrola 1
cacıkolik 2
bugünlerde kendimi hıyar gibi hissediyorum 2
eve varınca yazarsın 1
Taksimde açılan cami 3
yaz dizileri 1
organik gıda 2
hiçbir şey olmasa dahi kesinlikle bir şeyler oldu 3
SON İLANLAR
TÜRMOB, Yeminli Mali Müşavirler sınav ilanı
Yalova Albel Altınova Akaryakıt 10 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Sivas Yıldızbelsan Geçici 3 İşçi Alacak
Kütahya Simav Jeotermal Elektrik Turizm 20 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Kastamonu Azdavay Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Karaman Belediyesi 31 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam