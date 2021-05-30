Esenyurt'ta sudan zehirlenme iddiası: Hastaneye akın ettiler
|30 Mayıs 2021 10:30
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İddiaya göre, Esenyurt'ta yaşayan vatandaşlar kusma ve ateş problemiyle hastaneye gitti.
Hastanede tetkikleri yapılan vatandaşlar tedavilerinin ardından evlerine gönderildi. Ancak başka kişilerin de aynı sorunla hastaneye gitmesi üzerine içme suyundan şüphelenen vatandaşlar durumu İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine içme sularından numune alınarak test için laboratuvarlara götürüldü. Bir hasta yakını ise doktorun kendilerine şebeke suyuna lağam suyunun karıştığında şüphelendiklerini ve bir süre tedbir amaçlı olarak hazır yani paketli sulardan tüketmelerini tavsiye ettiğini söyledi.
"İçme suyuna lağam suyunun karıştığını söylediler"
Rahatsızlanan çocuklardan birinin yakını olan Hamza Barlıt, "Çocuğu mide bulantısından dolayı getirdik. Doktorlar içerde içme suyuna lağam suyunun karıştığını söylediler. Ondan dolayı birkaç gündür böyle şikayetler varmış. İçme suyu içmeyin dışarıdan hazır su için dediler. Serum bağladıkar bekliyoruz. Yukarıda da çocuk müşahade dolu hepsi. Hepsi serum bağlı hepsi de bu şikayetten dolayı gelmiş. Hepsi çocuk bir kaç tane de yetişkin var. Acildeki doktor söyledi bize böyle bir salgın varmış. Su temizlenmiş dedi ama hala devam ediyormuş, siz tedbir amaçlı hazır su için dedi" şeklinde konuştu.
"Bütün çocuklar aynı şikayetle geliyor"
Çocuğu rahatsızlanan Murat Yağcı ise"Kendi çocuğumu getirdim. Aşırı ishal oldu o şikayetle getirdik. Her hangi bir şey de vermedik. Su gibi akıyor çocukta. Sabah 10-11 civarı başladı. Bir şey de söylemediler. Farklı bir şey yemedi sadece mama veriyoruz çocuğa. İSKİ suyu çeşme suyu kullanıyoruz. Bize sudan dolayı zehirlenmeyle ilgili bilgi gelmedi. Şimdi bakıyorum bütün çocuklar aynı şikayetle geliyor. Bizim de şüphemiz odur hadi benim çocuğum gıda zehirlenmesi oldu. Buradaki çocukların hepsi mi gıda zehirlenmesi aynı gıdayı mı yediler. Biz ondan şüpheleniyoruz." dedi.
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