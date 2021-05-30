Sayıştay Başkanı seçimi için başvuru süreci başladı

TBMM Başkanlığı, Sayıştay Başkanı seçimine ilişkin resmi internet sitesinde duyuru yaptı.

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'ın görev süresinin 23 Haziran'da dolacak olması nedeniyle başkanlık için seçim yapılacak.

Aday adayları, en geç 10 Haziran Perşembe günü saat 17.00'ye kadar Meclis Başkanlığına şahsen ya da posta yolu ile başvuracak.

- Meclis'teki seçim süreci

Başvuruların sona ermesinin ardından toplanacak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başkan seçimi için Ön Seçim Geçici Komisyonu oluşturulacak. Ön Seçim Geçici Komisyonu'nda yapılan seçimde en çok oyu alan iki adayın isimleri TBMM Genel Kuruluna sunulacak.

Sayıştay Başkanı, Genel Kurulda gizli oyla seçilecek.

Sayıştay Başkanı seçilebilmek için TBMM üye tamsayısının 4'te 1'inin 1 fazlasından az olmamak kaydıyla toplantıya katılanların salt çoğunluğunun oyu aranacak.

Sayıştay Başkanının görev süresi 5 yıl olacak. Bir kimse en fazla 2 kez Sayıştay Başkanı seçilebilecek. Başkanın görev süresi, yeni başkan göreve başlayıncaya kadar devam edecek. Görevi sona eren başkan, boş kadro şartı aranmaksızın Sayıştay üyesi olarak göreve devam edecek, boşalan ilk üye kadrosu kendisine tahsis edilecek ve "en kıdemli üye" sayılacak.